"Capitali per la crescita delle imprese": il convegno di Cassa Padana

Quando e come attuare alleanze strategiche atte alla crescita dell’impresa attraverso linee esterne? Possono essere d'aiuto capitalizzazione, accesso graduale ai mercati, forme di finanziamento alternative e complementari al credito bancario per diversificare le fonti e accedere al mercato degli investitori professionali? E quale è oggi il ruolo della banca locale in questo contesto?

Belle domande, soprattutto in un Veneto che ha chiuso il 2022 con un aumento del valore aggiunto regionale del 3,8 per cento (0,5 punti in più rispetto alla media nazionale) ma che sta affrontando il 2023, come buona parte del Paese, con lo spettro della recessione: il tasso di crescita, infatti, quest'anno è previsto dello zero per cento.

A queste domande cercherà di dare risposta il convegno che Cassa Padana ha organizzato a Verona, il prossimo 21 marzo con inizio alle 16.30, nella sede di Confindustria Verona (piazza Cittadella 12): "Capitali per la crescita delle imprese. La finanza straordinaria come opportunità per le aziende del nord-est".

Dopo i saluti istituzionali di Aldo Peretti, vicepresidente di Confindustria Verona, e del direttore generale di Cassa Padana, Andrea Lusenti, è previsto l'intervento di Sergio Simonini, consulente di Cassa Padana, in merito al ruolo delle banche locali.

Ad aprire i lavori sull’argomento finanza straordinaria sarà Giuseppe R. Grasso, CO-CEO presso Equita K Finance, che affronterà il tema delle fusioni e acquisizioni per lo sviluppo, mentre il tema dell’accesso ai mercati dei capitali verrà trattato da Marco Clerici, Head of Global Financing presso Equita, con un focus su Equity e obbligazioni.

Seguirà l’intervento condiviso di Mauro Iacobuzio, Head of ELITE Sales & Relationship Manager, e Luca Tavano, Head of Mid&Small Caps – Primary Markets presso Borsa Italiana, sulla tematica di come l’impresa può prepararsi alla crescita.

In programma anche tre testimonianze dirette di altrettante aziende: Diego Toscani, Promotica S.p.a., Luca Businaro, Novation Tech S.p.a., Filippo Leone, Intred S.p.a.. A moderare il tavolo delle testimonianze saranno Mauro Iacobuzio e Luca Tavano.

È possibile iscriversi al convegno attraverso la form raggiungibile a questo link.