Paolo Arena riconfermato presidente di Confcommercio Verona

Insieme ad Arena sono stati confermati nella Giunta esecutiva quali vicepresidenti per il mandato 2023-2028 Maurizio Danese (presidente della Sezione Commercio), Paolo Artelio (presidente della Sezione Turismo), Paolo Tosi (presidente della sezione Servizi) e Nicola Baldo (presidente della Sezione Territorio).

In Giunta Esecutiva, su proposta del presidente Arena, confermati Giulio Cavara (presidente Associazione Albergatori di Verona e Provincia) e Paolo Ambrosini (presidente Associazione Veronese Librai Italiani); due le new entry, ossia Roberta Girelli (presidente provinciale e regionale di Terziario Donna) e Michele Rossetto (presidente del Gruppo Grandi Imprese di Confcommercio Verona).

Prima della fase elettiva, Arena ha ripercorso in un'ampia relazione (in allegato) l'attività svolta dal sistema Confcommercio Verona nel quinquennio 2018-2023, pesantemente condizionato dalla pandemia, in cui l'Associazione ha svolto un'azione straordinaria a supporto degli Associati tanto da registrare, malgrado le numerose difficoltà attraversate dall'economia e dal terziario di mercato, un progressivo incremento del numero dei soci: quasi mille in più rispetto al 2017.

Il direttore generale Nicola Dal Dosso ha approfondito l'evoluzione e le prospettive del sistema associativo, in forte cambiamento e progresso al pari dell'economia e della società, illustrando alla folta platea una serie di slide.

«L'obiettivo dei prossimi anni - ha affermato Arena - è quello di aumentare ulteriormente gli ambiti rappresentati e i settori di riferimento attraverso sempre più servizi, formazione, informazione, nell'ottica di valorizzare e accompagnare verso il futuro imprenditori e professionisti che, sempre più numerosi, fanno riferimento al sistema Confcommercio Verona, la "Casa delle imprese”».