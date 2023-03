A Bertani l'attestato Michelin per la gestione sostenibile degli pneumatici

Oggi l’impegno per la sostenibilità ambientale è centrale per le imprese ed è imprescindibile per chi opera nel settore della mobilità. È con questo approccio che Bertani Trasporti ha adottato la gestione sostenibile degli pneumatici destinati alla sua flotta per il trasporto merci. Una scelta che è valsa all’azienda di Castiglione delle Stiviere (MN) , per la seconda volta, l’attestato da parte di Michelin Italia per il trattamento consapevole degli pneumatici usati.

Fondata oltre 90 anni fa, Bertani Trasporti è oggi punto di riferimento europeo nello sviluppo di soluzioni logistiche evolute dedicate al settore automobilistico. Trasferimento di veicoli e ricambi dalle case di produzione e dai magazzini fino alle concessionarie, ma anche stoccaggio, manutenzione, personalizzazione e preconsegna: tutte le attività vengono gestite nei principali stabilimenti Bertani Trasporti presenti in Italia, garantendo l’eccellenza del servizio e assicurando il minimo impatto ambientale.

Spiega Cesare Bertani, Board Member di Bertani Trasporti SPA. «Sostenibilità ambientale e innovazione sono per Bertani Trasporti due asset fondamentali, legati fra loro indissolubilmente. Riteniamo che dalla nostra attività derivino delle responsabilità nei confronti dell’ambiente, per questo ci poniamo l’obiettivo di migliorare costantemente, apportando soluzioni che rispondano alle più attuali esigenze del mercato e dell’ambiente. Da sempre investiamo in politiche ambientali ed energetiche ponendoci obiettivi sempre più ambiziosi. In quest’ottica, nel 2020 abbiamo istituito il Dipartimento dell’Innovazione Bertani Trasporti, il reparto orientato alla sostenibilità con il compito di guidarci nell’adozione delle iniziative vincenti in termini di impatto ambientale. Nel corso degli anni abbiamo creato un sistema di monitoraggio costante dei consumi, della gestione dei rifiuti, di efficientamento degli impianti e della manutenzione dei mezzi che ci ha permesso di ottimizzare il nostro impatto ambientale. Ottenere l’Attestato di Michelin Italia per la gestione sostenibile degli pneumatici per noi è al contempo un traguardo e un punto di partenza per intraprendere nuovi percorsi di sostenibilità».

L’Attestato di Michelin Italia per la gestione sostenibile degli pneumatici

L’iniziativa di Michelin Italia è volta a coinvolgere gli attori della mobilità e quest’anno, ha premiato le 31 aziende, tra cui Bertani Trasporti, che grazie a un’attenta gestione degli pneumatici si impegnano per una mobilità più green, sicura ed economicamente sostenibile.

L'attestato viene assegnato basandosi sui dati ottenuti misurando il tasso di riscolpitura e ricostruzione degli pneumatici affidati a Michelin. Attraverso una formula matematica stabilita dal centro di Ricerca e Sviluppo Michelin di Ladoux, i dati permettono di identificare il risparmio di CO2 e materie prime.

Un risparmio importante in termini di carburante, CO2 e materie prime

Dalle analisi del centro di Ricerca e Sviluppo Michelin di Ladoux è emerso che la sola operazione di riscolpitura degli pneumatici permette di risparmiare fino a 2 litri di carburante ogni 100 km percorsi. Non solo: le ricerche hanno stabilito che grazie alla gestione sostenibile degli pneumatici usati i circa 13.500 autocarri appartenenti alle 31 flotte che hanno ricevuto l’attestato hanno risparmiato 4.503 tonnellate di CO2 pari alle emissioni annuali di 102 camion, e 1.639 tonnellate di materie prime, equivalenti alla quantità utilizzata per produrre 23.363 pneumatici per autocarro.