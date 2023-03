FXORO: come funziona la piattaforma e recensione broker Forex Trading

Grazie a internet oggi investire è diventato molto più semplice e immediato, questo ovviamente per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare; perché se si fa riferimento alla possibilità di ottenere ottimi guadagni con il proprio investimento, risulta essenziale aver chiaro il fatto che per farlo è necessario seguire un buon programma formativo e avere le competenze necessarie, oltre a tener presente che sono presenti dei rischi intrinsechi. Soprattutto se si parte da zero, senza alcun tipo di competenza in materia.

Tuttavia, individuare gli strumenti giusti è un buon punto di partenza; ad esempio, FXORO propone non solo una pratica piattaforma di trading, ma anche un valido percorso formativo, disponibile direttamente sul sito del broker.

Come investire nel trading online

Per fare trading online con FXORO è importante ragionare sul tipo di trader che si desidera diventare, o che già si è. Questo broker infatti propone tre diversi tipi di conto, calibrati sulle esigenze di trader occasionali, regolari o molto esperti. Il primo tipo di conto è a spread fisso, il secondo a spread variabile e quello per gli investitori più esperti, che intendono effettuare ogni giorno speculazioni con importanti somme di denaro, è a spread zero, ma con una piccola commissione su ogni singolo affare. Dopo aver scelto il tipo di conto da attivare, l’effettiva apertura è semplice e intuitiva; è infatti sufficiente inserire i propri dati, un indirizzo email e il proprio numero di telefono. Il broker richiede a volte anche una copia digitale dei propri documenti di identità, in modo da avere la certezza che il conto sia attivato da una singola persona fisica. Per cominciare a speculare è sufficiente versare sul conto una somma minima, da utilizzare poi per le proprie speculazioni.

Imparare a fare trading

FXORO propone ai propri clienti diversi strumenti che permettono loro di apprendere le tecniche del trading da zero. Sono accessibili dal sito sia un corso base, per chi necessita delle prime nozioni su questo genere di investimenti, sia diversi corsi più approfonditi. Si possono poi scaricare degli e-book dedicati al trading online, così come è possibile seguire dei webinar periodici, durante i quali il soggetto può porre domande al docente, per ottenere chiarimenti e consigli. Questo broker offre ai propri clienti anche costanti segnali di trading, con informazioni sugli affari più interessanti del periodo. Non solo, FXORO ha in atto una collaborazione con Trading Central, un sistema che permette di effettuare una precisa analisi tecnica sugli asset che interessano al singolo trader. Un altro pratico strumento disponibile per i clienti FXORO è TC Market Buzz, un tool che consente di ottenere informazioni sul mondo della finanza in maniera costante.

La piattaforma di trading

I clienti di FXORO possono utilizzare la piattaforma MetaTrader4, una delle più utilizzate in questo settore. Ha il vantaggio di essere molto semplice da sfruttare, grazie all’interfaccia intuitiva. L’accesso alla piattaforma avviene dal computer, o anche da uno smartphone o tablet; questo consente al trader di avere sempre sotto mano il proprio metodo di investimento, in ogni momento del giorno. È adatta sia ai trader più esperti sia ai neofiti, che in genere trovano questa piattaforma particolarmente facile sin dal primo accesso.