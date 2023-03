ITS, Donazzan: «Formiamo manager della logistica. Occupazione al 100%»

«Il Veneto ha un'attenzione particolare per l’impatto che il mondo della logistica ha sul piano occupazionale e sul piano della reputazione del mercato del lavoro. Ricordo il protocollo sulla logistica che abbiamo siglato contro lo sfruttamento che porta a vigilare su buone pratiche rispetto alle storture. Oggi poniamo l’accento sul ruolo che hanno gli ITS che si occupano di formare i manager che possono operare dentro e fuori le imprese, che controllano la catena dei fornitori e aiutano le imprese venete nella internazionalizzazione con alcuni percorsi dedicati a specifici settori collegati alla logistica, che è una macro-area tanto strategica quanto variegata».

Lo ha detto l’assessora regionale al lavoro, istruzione e formazione Elena Donazzan, intervenendo a Verona in occasione del workshop dedicato a “Il sistema ITS: pilastro dello sviluppo del Paese” organizzato da ALIS Academy. L’evento si è tenuto ieri pomeriggio in Fiera Verona in occasione di “LETEXPO – Logistics Eco Transport”, manifestazione fieristica dedicata logistica sostenibile, trasporti e servizi alle imprese organizzata da ALIS con Veronafiere.

Elena Donazzan, nell’occasione, ha fornito i numeri del mondo dell’alta formazione di settore. Per quanto concerne i percorsi ITS nel settore logistica dal 2015 in Veneto sono stati avviati 67 progetti per un totale di 1.535 allievi. Di questi ITS Last ha avviato 43 progetti per 988 allievi e ITS Marco Polo 29 progetti 547 allievi.

Grazie al bando “Guidiamo la ripresa economica” (DGR 1123 del 6 agosto 2020) con uno stanziamento di 500mila euro sono stati avviati 8 progetti, uno per ciascuna provincia, eccetto Verona che ne ha due. I risultati ottenuti sono stati che su 62 partecipanti, 60 hanno conseguito la patente di cui 20 per conducente trasporto persone e 40 per trasporto merci.

Con l’ultimo bando IFTS la Regione ha impostato un nuovo tipo di corso, d'intesa con ATV - Azienda Trasporti Verona, che costituirà il modello pilota per i prossimi corsi per autisti trasporto pubblico locale. L’apertura del bando è prevista entro metà aprile, mentre i saranno autorizzati e finanziati entro giugno per essere avviati nel prossimo autunno.

«Chiediamo sempre alle nostre migliori imprese di dirci di cosa ha bisogno quel mercato – spiega ancora l’assessore al lavoro della Regione del Veneto. Lo chiediamo in particolare a quelle che partecipano all’ITS Marco Polo, (che ha una specifica area di formazione in ambito portuale e aereoportuale, come dei macchinisti dei treni) come a quelle dell’ITS LAST di Verona (che si occupa più della logistica in senso stretto, della ricerca del personale, del mobility manager). La risposta della Regione sta nel fornire questi tecnici super specializzati di settore in aree tecnologiche diverse che riescono sempre a dare opportunità di lavoro. Perché, ricordo che i nostri qualificati negli ITS hanno un’occupazione del cento per cento».