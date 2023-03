Spaghetti & Mandolino tra i migliori e-commerce d'Italia

Si è svolta al Fico Eataly World Bologna, durante la manifestazione Ecommerce Food, dedicata ai canali online per tutta la filiera del food, la premiazione dei 200 e-commerce che si sono distinti a livello nazionale. Insieme a nomi come Barilla, Rovagnati e tanti altri, è stata premiata anche un'eccellenza veronese: Spaghetti & Mandolino come miglior e-commerce in ambito food per estensione di gamma.

Grazie al lavoro di scounting, alla presenza online sempre più identitaria, alla presenza di ambasciatori di livello nazionale, Spaghetti & Mandolino è riuscita a racchiudere all'interno del proprio portale oltre 3.000 prodotti di eccellenza enogastronomica provenienti da tutta Italia. È proprio “Italia” la mascotte di Spaghetti & Mandolino: una ragazza dai capelli rossi, la maglietta bianca e i pantaloni verdi che porta al cliente una cassetta di prodotti artigianali.

«Artigianalità, sostenibilità e attenzione, sono tutti elementi che hanno permesso di avere tra le persone che credono in noi anche Andrea Lucchetta, campione del mondo di volley in quella che era chiamata la nazionale dei fenomeni» commenta il fondatore e titolare di Gruppo Volta Fabio De Vecchi.

È stato proprio Lucchetta a ritirare il premio sul palco di Bologna e sarà proprio Spaghetti & Mandolino la patria del progetto che l'ex pallavolista insieme a Riccardo Lucchetta porteranno avanti.

Un ulteriore premio è stato vinto da DottorPeperoncino come miglior e-commerce per la categoria peperoncini piccanti, altro portale gestito dal team Spaghetti & Mandolino e sviluppato dal Gruppo Volta di Sommacampagna.