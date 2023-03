Canale LEB, oggi l’inaugurazione. Salvini: «L’acqua non è politica»

Salvare le campagne venete dalla siccità e ottimizzare la distribuzione della risorsa idrica, in epoca di crisi climatica. Questo l’obiettivo dei lavori nel canale LEB avviati nel 2020, la più grande infrastruttura irrigua del Veneto. I lavori del primo stralcio sono stati terminati nell’imminenza dell’avvio della stagione irrigua.

«L’acqua non è politica: non è di destra e nemmeno di sinistra. Abbiamo dei fondi al Ministero in grado di raccogliere e istruire il nostro oro blu. Nel PNRR sul tema della dispersione idrica ho progetti da finanziare con oltre 900mila euro. L’acqua è vita e non possiamo permetterci ritardi. Ci sarà un commissario per le opere in ritardo, ma se ognuno fa il suo si lavora bene», commenta così il ministro Salvini dopo l’inaugurazione.

«Si tratta di un grande intervento realizzato con i fondi del PNRR. L’intervento porterà circa 150mila metri cubi d’acqua e andrà a interessare l’irrigazione di oltre centomila ettari. La deficienza della disponibilità idrica impatta sul sistema ambientale, sulla sostenibilità e sull’inquinamento. Qui stiamo parlando di oltre 600 milioni di PIL agricolo e 18mila occupati», così commenta invece il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.