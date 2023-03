Casa: come pubblicizzare efficacemente la vendita

La vendita di una proprietà immobiliare può richiedere del tempo e una strategia di comunicazione efficace contribuisce a migliorare le opportunità di contatto da parte di potenziali acquirenti. È difficile che la scelta di puntare su un unico canale di comunicazione, come gli annunci sul giornale, possa dare i risultati sperati. Le tecniche di vendita immobiliare si avvalgono anche delle possibilità fornite da internet per raggiungere un maggior numero di persone interessate. Ci sono vari modi per pubblicizzare la vendita di una casa, dai più classici a quelli che vengono messi a disposizione sul web.

Annunci sui siti di compravendita immobiliare

I siti di compravendita immobiliare pubblicano innumerevoli annunci di vendita e sono accessibili a chiunque in pochi clic. Ciò vuol dire che per riuscire ad attirare l’attenzione di un acquirente, occorre dare un’impronta speciale all’annuncio che è in concorrenza con altre proprietà nella stessa zona. Innanzitutto bisogna avere foto professionali della casa per dare modo a chi legge l’annuncio di farsi un’idea di come potrebbe essere vivere nei vari ambienti. La descrizione delle caratteristiche dell’immobile deve essere molto dettagliata, oltre a fornire informazioni sui servizi presenti nel quartiere o nell’area nelle vicinanze della proprietà. Un annuncio ben realizzato evita possibili contatti per visite che poi non avranno un esito positivo, in quanto la realtà non corrisponde alla ricerca di chi acquista.

Gli aspetti che riguardano una compravendita immobiliare sono innumerevoli, inoltre c’è tutta una serie di attività da compiere a partire da una corretta valutazione dell’immobile fino alla gestione delle visite da parte dei potenziali acquirenti. Un agente immobiliare ha l’esperienza e le competenze per fornire servizi di elevata qualità, allo scopo di concludere l’operazione di vendita in breve tempo. Affidarsi alla professionalità dell’agenzia RockAgent per la valutazione immobiliare in Veneto offre svariati vantaggi. Nello specifico, in tema di comunicazione, gli agenti pubblicizzano la vendita sui maggiori portali immobiliari con campagne di marketing dedicate. In seguito presentano al cliente esclusivamente le offerte qualificate, occupandosi anche della gestione delle visite. L’agenzia immobiliare RockAgent opera a livello nazionale con una nuova sede attiva proprio in Veneto.

Inserzioni e affissioni in bacheca

Nonostante la crescente rilevanza del digitale, ancora molte persone consultano gli annunci immobiliari sui giornali, quindi non è un canale di comunicazione da escludere per pubblicizzare la vendita dell’immobile. Un altro metodo classico è quello di utilizzare la bacheca destinata agli annunci dei privati. L’affissione di un cartello all’interno degli esercizi commerciali comporta però il pagamento di una tassa. Quindi se si decide di pubblicizzare la vendita in uno dei locali della zona, non essendo l’attività economica inerente alla compravendita immobiliare, bisogna tenere conto di questo costo.

Mettere un cartello Vendesi

Posizionare un cartello che esplicita l’intenzione di vendere l’immobile è uno strumento di pubblicità ben collaudato e dà sempre i suoi frutti. Un potenziale acquirente che vuole trasferirsi in un determinato quartiere o località, andrà sicuramente a visitarlo e il cartello comunica immediatamente la disponibilità da parte del venditore a un contatto. Il cartello che non supera le dimensioni di ¼ di metro quadrato non comporta il pagamento di una marca da bollo, come precisa Studio Cataldi.

Rete di conoscenze

Il passaparola è un ulteriore valido metodo per comunicare l’offerta di vendita della casa. Parlare a conoscenti ed parenti dell’annuncio immobiliare permette di accedere a una vasta rete di conoscenze collegate a ognuno dei componenti della cerchia familiare e di amici. Si può estendere la comunicazione anche all’ambito professionale o ai conoscenti che abitano nella stessa zona. I social network sono un mezzo gratuito per diffondere molto rapidamente il post di vendita, ad esempio all’interno dei gruppi dedicati all’argomento acquisto - vendita immobili.