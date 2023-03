Luoghi storici del commercio: a Verona arrivano sedici targhe alle attività "storiche"

«I commercianti per i nostri centri urbani sono un prezioso patrimonio da salvaguardare e sostenere. La Regione, negli ultimi anni, ha lavorato molto per supportare i piccoli esercenti per dar loro una mano a superare le criticità vissute soprattutto con la pandemia. Oggi è un orgoglio, quindi, per me consegnare queste targhe ai 176 esercenti i cui locali che sono stati iscritti nel 2022 all’elenco regionale dei luoghi storici del commercio. Un grazie a tutti voi, con stima e riconoscimento, per il grande lavoro sociale che svolgete per le nostre comunità: siete anima e cuore delle nostre piazze».

Così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Roberto Marcato ha parlato ieri a Padova rivolgendosi ai titolari dei 176 locali veneti iscritti nell’anno 2022 nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio che complessivamente ha raggiunto quota 1.138. A ciascun esercente l’assessore ha consegnato la targa e il logo che contrassegna l’iscrizione, dimostrando che l’attività opera da almeno quarant’anni. Tra gli assegnatari della targa anche tre amministrazioni comunali, nello specifico quelle di Agna (PD), Grisignano di Zocco (VI) e Zero Branco (TV) che sono stati iscritti per i rispettivi mercati di valenza storica.

Presenti Patrizio Bertin, presidente Confcommercio Veneto, Nicola Rossi, presidente Confesercenti del Veneto Centrale e Mario Pozza, presidente dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio, la partecipata cerimonia è stata l’occasione per condividere e celebrare quelle attività commerciali che, da almeno quarant’anni, tramandano tradizione, passione e socialità nel nostro territorio e che nel 2022 sono state iscritte nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio.

«Il Veneto ha una tradizione commerciale che si è espressa storicamente nei locali e nei mercati delle vie dei centri storici dei nostri paesi e città – ha precisato Marcato -. Da sempre gli esercizi commerciali, qualsiasi servizio offrano, sono il cuore pulsante delle comunità venete. Per questo è giusto riconoscere e valorizzare tutti coloro che, con il loro lavoro, il sacrificio o e anche solo con un sorriso quotidiano, sanno ancora dare ancora anima ai nostri centri, grandi e piccoli, essendo punti di riferimento prima di tutto umani. Un grazie ancora a tutti voi».

Come iscriversi all'elenco regionale

All’elenco regionale possono iscriversi, presentando domanda ogni anno tra il 1 ed il 30 aprile, le attività commerciali con valore storico o artistico, nonché le altre attività, che operano da almeno 40 anni, previste dalla disciplina regionale definita in materia: ossia attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mercati su aree pubbliche, attività artigianali con annessa attività di vendita, farmacie, nonché alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nel corso del 2022, le attività che hanno ottenuto il riconoscimento, come detto, sono state 176, così ripartite per provincia: quattro a Belluno, 37 a Padova, una a Rovigo, 43 a Treviso, 42 a Venezia, 33 a Vicenza e sedici a Verona. Per quanto riguarda la tipologia di attività, si tratta di 82 attività commerciali al dettaglio (tra negozi di abbigliamento, calzature, alimentari, frutta e verdura, mercerie, gioiellerie/orologerie); 64 attività di somministrazione di alimenti e bevande: (divise tra ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e bar); 19 attività artigianali con vendita; cinque farmacie; tre alberghi o locande con somministrazione di alimenti e bevande e tre mercati su area pubblica.

Le targhe a Verona

Lenci Tre (Bosco Chiesanuova)

Centro Carni Boldrini snc (Minerbe)

De Mori Lorella (Minerbe)

Ferramenta Pesarin Luigino & c. snc (Minerbe)

Oreficeria Andriolo (Minerbe)

FRIL di Bertagnin F. & C. snc (San Bonifacio)

Libreria Bonturi di Ambrosini Paolo (San Bonifacio)

Miss G. Abbigliamento ed Intimo (San Bonifacio)

Profumeria SilvY srl (San Bonifacio)

Saccomani Bar Tabaccheria (San Bonifacio)

Eredi battisti Cesare (Tregnago)

Cappelli Merceria da Assunta (Valeggio sul Mincio)

Pastificio Al Re del Tortellino srl (Valeggio sul Mincio)

ARTEP srl (Verona)

Marchiotto Luciano (Verona)

Trattoria al Bersagliere (Verona)