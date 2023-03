Verona: Manpower e Kuehne+Nagel lanciano l’Academy per esperti nell’utilizzo di carrelli elevatori

Manpower Academy, il progetto di upskilling di ManpowerGroup per trasmettere competenze specifiche di settore sui profili più difficili da trovare per i distretti produttivi italiani, in partnership con Kuehne+Nagel, azienda leader a livello globale nel settore della logistica e trasporti con soluzioni altamente specializzate per i maggiori settori industriali, organizza un percorso gratuito per formare persone esperte nell'utilizzo di carrelli elevatori.

L’obiettivo del percorso di formazione promosso da Manpower Academy e Kuehne+Nagel è di trasferire a persone motivate le competenze hard e soft per svolgere tutte le operazioni necessarie all’utilizzo dei carrelli elevatori. L’Academy si rivolge a persone non occupate, siano essi giovani alla prima esperienza o lavoratori in cerca di un nuovo lavoro e con la necessità di formazione per un riposizionamento professionale. Il corso si sviluppa su 3 edizioni, ciascuna da 12 allievi e della durata di 24 ore, a partire dalla seconda metà di marzo. Le selezioni dei candidati verranno effettuate a inizio dello stesso mese.

Ai candidati è richiesto interesse per il settore della logistica ed esperienza pregressa, anche se non essenziale, motivazione e disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo. Il corso, finalizzato all’inserimento in azienda, sarà condotto nello stabilimento di Nogara (VR) da istruttori esperti, con lezioni teoriche e pratiche che copriranno tutti gli aspetti dell'utilizzo sicuro e responsabile dei carrelli. Al termine, i partecipanti riceveranno un certificato di formazione e il patentino che dimostra la loro competenza nell'utilizzo dei carrelli elevatori.

«Siamo molto orgogliosi di avere sviluppato questa collaborazione tra Manpower Academy e Kuehne+Nagel con cui formare personale specializzato nella logistica, uno dei settori più rilevanti per l’economia del Paese - dichiara Michela Dal Molin, Regional Manager di Manpower -. La figura del carrellista è importante per garantire operazioni efficienti in Kuehne+Nagel, oltre ad essere molto ricercata all’interno del territorio in cui l’azienda opera. Per questo motivo abbiamo sviluppato questo percorso che, oltre a formare e migliorare le competenze dei lavoratori, consente di soddisfare una domanda di mercato che altrimenti rimarrebbe insoddisfatta».

«La figura del carrellista rappresenta un’importante tessera del mosaico che compone l’eccellenza del nostro servizio al cliente, improntato a innovazione e Sostenibilità. Poter contare su esperti di questa attività di nicchia è sicuramente un valore aggiunto - commenta Marilena Dalla Patti, HR Director Italy di Kuehne+Nagel -. In Kuehne+Nagel ci impegnamo per creare un ambiente di lavoro in cui formazione, opportunità di sviluppo, equità, inclusione e benessere sono priorità. La Manpower Academy è espressione concreta di questo approccio e siamo molto orgogliosi di vederla realizzata nel nostro magazzino di Nogara (VR)».

Grazie a una peculiare conoscenza del territorio e alla sinergia con diverse aziende, Manpower Academy attiva corsi di formazione con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di know-how, competenze ed esperienze per rispondere ai bisogni da un lato delle aziende presenti nei distretti e dall’altro di coloro in cerca di occupazione. Nel solo 2022, Manpower Academy ha erogato oltre 100 corsi di formazione, per un totale di 1000 persone formate su tutto il territorio nazionale.

È possibile candidarsi all’Academy promossa da Manpower e Kuehne+Nagel al seguente link: https://www.manpower.it/<wbr></wbr>annuncio-lavoro/academy-<wbr></wbr>carrellista/536644