Dieci anni di Double Clutch: Unaforesta festeggia assieme allo store veronese

Venerdì 17 febbraio 2023, Double Clutch, storico negozio di basket veronese, ha celebrato i suoi primi dieci anni dalla nascita. Si tratta di un risultato importante, vista anche la fama di cui gode il brand a livello italiano ed europeo, festeggiato grazie al supporto strategico di Unaforesta.

La storia di Double Clutch

Fondato nel 2013 da Luca Quattrone, Double Clutch è ora un punto riferimento per gli amanti della pallacanestro italiana e internazionale. Non solo, dati i volumi di vendita è considerato da Nike come un approdo sicuro per le sue release, al punto da venire citato dai giocatori stessi dell’NBA. Negli anni, lo store si è affermato grazie a scelte mirate a valorizzare lo sport fatto di persone ed avvenimenti, oltre che a release di scarpe e la vendita di abbigliamento sportivo. Grazie ai collaboratori che ogni giorno si spendono per portare avanti l’ambizioso progetto, lo scorso venerdì i tre soci sono riusciti a spegnere la candelina numero dieci.

Dieci come le parole chiave usate all’interno della comunicazione dell’evento appena svolto. La realtà veronese ha fatto leva sui punti cardine che stanno alla base della crescita di Double Clutch e li ha narrati coinvolgendo la community attorno allo store. Proprio quella community che lo stesso Quattrone negli anni è riuscito a far crescere e nutrire con contenuti social, podcast e dirette che hanno avvicinato i fan al negozio.

L’evento è stato ideato e sviluppato a due mani: Francesco Bonato, creative director di Double Clutch e Unaforesta, già partner di Double Clutch in ambito e-commerce, che ha dato man forte alla comunicazione ed organizzazione dell’evento.

Cultura della pallacanestro a 360 gradi. Alla festa è stato presentato infatti il nuovo numero di Overseas Magazine, verticale che racconta luoghi, persone e storie di basket. Svelata inoltre la maglia celebrativa dell’evento proprio durante la festa di venerdì. L’evento inoltre ha portato con sé una mostra fotografica a tema e un video realizzato per la festa che è stata accompagnata dal dj set di scær, performer della scena milanese.

Commenta così il founder Luca Quattrone: «Dieci anni sono tanti. Soprattutto se penso che nel 2013 non avevo minimamente idea di quello che stavo facendo. Credo che la mia forza sia sempre stata nel circondarmi di persone competenti in grado di traghettare il progetto nella stessa direzione, ed è a tutti loro ed alla mia famiglia che dedico questo primo grande traguardo. Grazie per il supporto, e alla prossima!”