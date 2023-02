Riello START ottiene il riconoscimento di “Miglior Acquisto” da Altroconsumo

Riello START, la caldaia murale a gas a condensazione lanciata nel 2021, è stata recentemente nominata “Miglior Acquisto” da Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di tutela dei consumatori in Italia, in un test di comparazione con altre 17 caldaie a condensazione dei principali produttori pubblicato lo scorso Ottobre 2022 sul sito www.altroconsumo.it. RIELLO START 25 KIS 20187404, il modello oggetto del test, ha ottenuto apprezzamento per l’efficienza e le prestazioni elevate a tutti i livelli, il comfort sanitario ottimale, le basse emissioni e il consumo ridotto di energia elettrica.

Riello, leader nella produzione di sistemi e tecnologie per il riscaldamento, il raffrescamento e l'efficienza energetica nei settori residenziale e commerciale, e leader mondiale nella tecnologia della combustione, fa parte di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), il principale fornitore globale di soluzioni salubri, sicure, sostenibili per gli edifici e la catena del freddo.

La gamma START è stata progettata attorno alle esigenze di comfort dell'utente, in una rinnovata combinazione di efficienza e sostenibilità. La sua elevata efficienza nel tempo è data principalmente dallo scambiatore di calore primario in acciaio inox, costituito da un tubo liscio a spirale, e dall'elevato rapporto di modulazione (fino a 1:8).

Tra i 17 modelli testati, l'efficienza di START è stata valutata ai massimi livelli in ogni condizione: a carico parziale, a carico totale e in modalità estiva, cioè considerando la sola produzione di acqua calda sanitaria, senza riscaldamento. Oltre a offrire prestazioni elevate, lo scambiatore di calore sanitario, ottimizzato e prodotto da Riello, offre un grande comfort grazie alla maggiore stabilità della temperatura e alla riduzione dei tempi di attesa per l'acqua calda.

Altre importanti caratteristiche di START sono:

dimensioni compatte (solo 400 mm in larghezza);

la nuova interfaccia digitale touchpad per l'impostazione dei parametri della caldaia e del sistema, progettata per essere facile e intuitiva;

il design moderno e lineare, che si integra facilmente in diversi ambienti e consente una semplice installazione in una varietà di situazioni;

l'ampia gamma di accessori, che facilita la sostituzione delle vecchie caldaie e l'integrazione in ambienti interni ed esterni - ad esempio i kit di scarico fumi, la copertura delle connessioni idrauliche, i filtri d’acqua compatti (addolcitore e magnetico);

la possibilità di collegamento da remoto a termostati smart.



Riello START è in linea con gli obiettivi ESG 2030 di Carrier, che mirano a ridurre l'impronta di carbonio dei propri clienti di oltre un gigatone.