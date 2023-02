L'influencer e digital PR Ilaria Barbotti ospite del format "Visibilia" a Verona

Ilaria Barbotti, esperta di social media e influencer marketing, giovedì 23 febbraio è stata l'ospite del primo appuntamento 2023 di Visibilia, il format di incontri ideato dall'agenzia di comunicazione di Verona Pensiero visibile.

Durante la serata Barbotti ha esplorato gli scenari attuali in Italia e le nuove tendenze, parlato di esempi virtuosi e buone pratiche per le aziende, non solo grandi brand ma anche piccole e medie imprese che possono, attraverso la collaborazione con gli influencer, ottenere risultati tangibili. A patto che le attività siano progettate all'interno di una strategia di comunicazione e scegliendo l'influencer "giusto", capace di rappresentare i valori e l'identità dell'azienda e affidandosi a figure serie e capaci. Da sempre Ilaria Barbotti sostiene una visione etica e professionale del lavoro nel web e nei social media, soprattutto in queste “nuove” professioni digitali che ha visto nascere e ha contribuito a formare.

E proprio per tutelare e promuovere la professione dei Creator è nata L'Associazione Italiana Influencer, la prima realtà del suo genere in Italia formalmente inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco delle associazioni professionali e nella rete Nazionale di Confcommercio Professioni, di cui di cui Ilaria Barbotti è ambassador. Si è parlato inoltre della continua evoluzione delle piattaforme digitali e di come, per stare al passo, sia necessario evolvere le strategie comunicative in uno scenario sempre più cangiante.