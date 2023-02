Il lavabo quadrato: una scelta elegante per il bagno

Oggi, in sempre più case, è possibile notare la presenza nei bagni di lavandini quadrati. Che siano da appoggio od incassati è una tendenza che sta prendendo sempre più piede, grazie anche alla proposta elegante e ancora più variegata di lavabi bagno come quelli presenti su un eCommerce come iperceramica.it. Proprio questa varietà fornisce più opzioni di uso oltre che di abbinamenti, da scegliere a seconda delle esigenze e dei progetti.

Perché scegliere un lavandino quadrato?

Un lavabo quadrato aiuta a delineare lo stile dell’intero ambiente. Possono infatti vantare un’estetica minimale e sono quindi perfettamente in linea con un mood moderno, in cui si privilegia un design lineare e pulito. Non a caso un perfetto abbinamento per lavandini con questa forma, è quello con l’arredo bagno dalle forme essenziali e nitide, così come i sanitari sempre di tipo minimal; per le docce, è preferibile il box a filo pavimento, ancora meglio se realizzate come prosecuzione del pavimento, così da avere un effetto continuo.

Per completare in modo armonico il progetto, vanno scelti seguendo la stessa linea i rubinetti e i miscelatori: anche in questo caso si può continuare prediligendo le forme geometriche e squadrate se si pensa di creare un progetto in continuità; se invece si cerca una sorta di contrasto si può pensare pure a qualche soluzione più fantasiosa.

Lavabi quadrati: tanti materiali per ogni gusto

La scelta del lavabo ha un impatto estetico sullo stile complessivo dell’ambiente. Partiamo dai classici lavabi in ceramica: questo materiale ha la caratteristica di avere uno spessore ridotto e fornisce un colpo d’occhio sofisticato e netto, soprattutto se si sceglie un lavabo d’appoggio. Un buon abbinamento in questo caso può essere quello con un rubinetto a muro oppure con un miscelatore alto da inserire direttamente sul mobile bagno, per dare così un senso solido e contemporaneo.

Nel caso del lavandino quadrato in ceramica, si parla di un oggetto versatile che può essere installato sia in appoggio su una mensola, ma anche direttamente sospeso a muro, a seconda del modello. Lo stile può essere molto minimale, ma si può arricchire il colpo d’occhio scegliendo magari un lavabo in ceramica colorata.

Alternativa molto simile alla ceramica è la resina, un altro materiale molto utilizzato per i lavandini. Una caratteristica di questa materia è quella di essere presente in molti colori ed in diverse dimensioni, ed allo stesso tempo è molto fantasiosa poiché permette di avere dei bordi esterni squadrati ed essenziali, che fanno da contraltare alle forme morbide e tonde degli interni.

Un’opzione solida non solo a livello visivo, è quello della pietra naturale, in cui la forma quadrata è valorizzata delle essenze materiche e dalle venature tipiche di questo materiale, che rendono ogni modello un unicum.

L’opzione adatta ad ogni stile

Qualsiasi possa essere l’idea di arredo per il bagno, esiste un lavabo quadrato che si abbina in modo ideale agli accessori e ai complementi presenti all’interno dell’ambiente, e questo grazie, come abbiamo visto, alla vasta scelta di materiali e colorazioni.

Per uno stile Industrial Chic per il bagno, un lavandino quadrato è la scelta che calza perfettamente, visto che si abbina in modo omogeneo ad elementi d’arredo di questo tipo. L’ideale sarebbe quello di utilizzare anche una rubinetteria nera e specchi quadrati, così da avere un impatto visivo elegante e grintoso.

Un lavandino quadrato bianco su mensola d’appoggio può essere una soluzione adatta anche ad un bagno moderno, soprattutto se si sceglie in bianco con mensola da appoggio con colori caldi. Un lavabo in pietra naturale in colore nero invece può essere montato sospeso, scegliendo rivestimenti in marmo bianco e tonalità di grigio.