Elena Donazzan a San Bonifacio: «Ferroli uno dei migliori casi di reindustrializzazione»

L’assessora regionale al lavoro Elena Donazzan ha partecipato ieri mattina al teatro centrale di San Bonifacio (VR) all’evento dedicato al Ferroli Safety Day. In particolare l’assessore regionale ha preso parte alla tavola rotonda dal titolo “Il caso Ferroli: come fare sistema per un rilancio sostenibile”.

«Ferroli rappresenta per la gestione delle crisi di impresa del Veneto un successo e un buon modello di riferimento – ha sottolineato Donazzan -. È certamente il caso di una rigenerazione e riposizionamento di un’azienda leader nel suo settore. Ed è il caso di successo più importante delle politiche attive per quanto concerne quella parte di lavoratori non ricompresi nel perimetro aziendale, come quelli di Alano di Piave».

L’assessora ha ricorda, infine, quanto l’esperienza di Ferroli sia un esempio a livello nazionale su un tema molto specifico nel campo delle crisi aziendali.

«Stiamo parlando della più grande workers buyout, cooperativa industriale, nata da una probabile chiusura tradottasi in una nuova impresa, la fonderia Dante – ha evidenziato con soddisfazione Elena Donazzan -. Tutto ciò fa della Ferroli il più bel caso di politiche industriali con una forte partecipazione di Regione del Veneto, un esempio di successo a livello nazionale».