Superbonus, Ingegneri Veneto: «Ora alle parole seguano dei fatti»

«L’apertura ad ascoltare le proposte del mondo professionale, in riferimento allo stop al Superbonus e al blocco della cessione dei crediti, rappresenta un primo passo positivo da parte delle istituzioni di cui prendiamo atto. Auspichiamo che si trovino al più presto soluzioni urgenti ed efficaci e che in futuro la voce dei professionisti sia tenuta in adeguata considerazione al momento di fare scelte così determinanti». Così il presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto Paolo Gasparetto all’indomani dell’incontro svoltosi a Palazzo Chigi.

«Le proposte sul tavolo sembrano percorribili e ragionevoli – prosegue Gasparetto -. Ora si tratta di passare dalle parole ai fatti. Come professionisti vigileremo affinché l’iter parlamentare sia il più agile possibile e che le promesse fatte siano mantenute».

«In un’ottica di maggiore dialogo, quanto mai necessario, accogliamo positivamente l’annunciata apertura di un Tavolo tecnico cui parteciperanno le associazioni di categoria intervenute – conclude Gasparetto -. Come Federazione, ci impegneremo per dar voce alle imprese e ai professionisti del Veneto, anche in un’ottica futura di stabilizzazione del mercato».