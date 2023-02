Verona, al via il corso “Il Dottore Commercialista come consulente d’impresa”

Prosegue la collaborazione tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Università di Verona: ieri pomeriggio si è tenuta al Polo Santa Marta aula SMT 11 la prima lezione (in presenza e online) del corso “Il dottore commercialista come consulente d'impresa” con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla libera professione del Dottore Commercialista anche attraverso l’ascolto di esperienze professionali reali e l’analisi di casi pratici.

Il corso - promosso per l’Università di Verona dal Dipartimento di Economia aziendale diretto dal prof. Diego Begalli con referenti il prof. Riccardo Stacchezzini Ordinario di Economia aziendale e il vice presidente dell’ODCEC Alberto Castagnetti - si inserisce nel percorso di Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa e si svolgerà, con i dottori commercialisti come docenti, in 5 appuntamenti fino all’8 maggio.

Dopo il primo incontro su Governance e riassetti societari di lunedì 20 febbraio, in cui i dottori commercialisti Barbara Rampani e Matteo Tambalo hanno illustrato gli aspetti legati alla partecipazione del commercialista negli organi di governo societari e il suo ruolo come consulente dell’imprenditore e come pianificatore nelle operazioni straordinarie, seguirà il 27 febbraio un focus su Bilancio e controllo di gestione condotto dai commercialisti Rita Maggi e Paolo Fiorini.





Il 6 marzo saranno i commercialisti Stefano Filippi, Cristiano Maccagnani e Alberto Tiziani ad affrontare il tema degli adempimenti fiscali per evidenziare il ruolo del commercialista come interlocutore qualificato con l’Amministrazione Finanziaria a supporto dell’imprenditore nella corretta applicazione della normativa fiscale.

Sulla Valutazione d’azienda, metodologie valutative e loro sostenibilità interverranno il 20 marzo i commercialisti Martino Zamboni, Michele Zampieri e Matteo Bonetti, infine l’8 maggio l’ultimo appuntamento sarà sulla Crisi aziendale e Procedure di liquidazione con l’intervento dei commercialisti Vito Misino, Massimo Zuccato e Angela Peretti che illustreranno anche casi pratici in cui il commercialista è chiamato ad intervenire nella definizione dei piani di ristrutturazione aziendale, quale advisor finanziario o attestatore.