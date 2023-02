Superbonus e bonus edilizi: cosa succede ai lavori ancora in corso

La notizia è arrivata qualche giorno fa: non essendo più possibile la cessione dei crediti, stop agli sconti in fattura grazie al Superbonus 110%. Restano dunque tutte le forme di bonus, incluso il 110, ma solo nella forma di detrazione di imposta. Nel concreto, i lavori potranno comunque essere realizzati, ottenendo però il bonus solo negli anni, attraverso un abbattimento delle imposte da pagare.

Cosa cambia

Per chi ha già presentato la Comunicazione di inizio lavori, non cambia nulla, in sintesi. I condomini dovranno però aver già presentato anche la delibera assembleare con cui è stata approvata l’esecuzione dei lavori. Al contrario, chi stava per iniziare i lavori ma non ha ancora presentato la comunicazione, si trova di fronte a una scelta secca: o si ferma o paga, anticipando quello che il bonus potrà restituire con le detrazioni.

Il commento della premier Giorgia Meloni

Con l'intervento sul superbonus 110% «abbiamo cercato di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo, con esiti che possono essere imprevedibili e molto pesanti. La misura è nata con intenti condivisibili, ma è stata scritta e fatta così male, che ha generato una serie enorme di problemi che noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolvere». Sono queste le parole di Giorgia Meloni, nel suo appuntamento video “Gli appunti di Giorgia”.