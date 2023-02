In partenza a Verona il 10° Master di Comunicazione Digitale

La transizione digitale è un passaggio diventato ormai inevitabile in tutti i comparti. Accade lo stesso anche nel mondo dell’informazione, che si sta adattando sempre più rapidamente a una divulgazione smart ed efficace.

Verona Network e Pantheon Academy organizzano il 10° Master di Comunicazione Multimediale e Digitale proprio per rispondere a quest’esigenza. Il corso, in partenza il 7 marzo, è strutturato in quattro giornate da due ore cadauna, in presenza presso gli studi di Verona Network, in via Torricelli 37.

Ogni martedì, il docente e giornalista Francesco Facchini, fornirà strumenti e consigli pratici su come avvicinarsi al mondo del mobile journalism, disciplina in costante evoluzione e di cui Facchini è tra i massini esperti.

Il corso è riservato a quindici studenti universitari, neolaureati e laureandi, di età compresa tra i 20 e i 28 anni. Alla fine del corso, a tre partecipanti verrà offerta la possibilità di svolgere uno stage di tre mesi presso la redazione giornalistica di Verona Network.

Le lezioni sono gratuite e si svolgeranno in presenza dalle 17 alle 19. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum a cv@veronanetwork.it. I selezionati saranno poi ricontattati per tutte le informazioni necessarie.