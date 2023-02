Le opportunità della PAC: domani il convegno a Bussolengo

“Sostenibilità ambientale: dalla PAC alle lavorazioni di precisione” è il convegno organizzato da ConfaVerona, Confederazione Agricoltori e Agromeccanici Veronesi, sabato 18 febbraio alle 10 al Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo.



L’incontro ha l’obiettivo di approfondire le tematiche della PAC, Politica Agricola Comune, e delle lavorazioni di precisione nonché la sostenibilità ambientale. Relatore della giornata sarà il dott. Luca Palazzoni dell’Università di Perugia.



«Il convegno ha l’obiettivo di approfondire con un esperto tematiche fondamentali in questo momento per il settore agricolo. Con i cambiamenti climatici in atto che incidono fortemente sul comparto servono sistemi di precisione di agricoltura 4.0 così come conoscere le novità che caratterizzano la PAC 2023-2027 tra cui le misure di sostegno», precisa la presidente di ConfaVerona Valeria Moratello.

ConfaVerona è stata costituita nell’autunno 2022 con sede a Bussolengo e riunisce oltre 130 imprese che fatturano complessivamente 20 milioni di euro e impiegano oltre 600 unità lavorative. Le realtà associate sono impegnate in vari comparti, tra cui in particolare il settore vitivinicolo e quello dei seminativi.