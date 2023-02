Veronamercato di nuovo al Fruit Logistica di Berlino

Dodici le ditte presenti in qualità di coespositori all’interno dello spazio di 210 mq : importanti e note aziende della produzione e del commercio di prodotti ortofrutticoli quali Euroverde / Bruno srl, Gruppo Napoleon spa, Saretto srl, Garden Frutta srl, Cherry Passion / Gruppo Bragantini, Frutta C2 spa, Agricola Lusia srl. Il settore della logistica, dei trasporti e dei servizi è stato rappresentato da Coop. Facchini Multiservizi e da Corsi Trasporti spa assieme a Frigoveneta spa azienda leader per gli impianti frigoriferi. Presente anche il mondo degli esportatori con Fruit Imprese Veneto ed il suo presidente.

In particolare si evidenzia l’approccio sinergico al progetto logistico promosso dall’Autorità portuale di Trieste, rappresentata dal Presidente Zeno D’Agostino assieme ai mercati di Udine e Trieste, volto a sviluppare nuovi traffici commerciali lungo l’Adriatico verso il Medio Oriente e l’Africa del nord. Per Veronamercato ed il sistema dei Mercati veneti si presenta un’occasione unica di crescita utilizzando le infrastrutture via terra e via mare, interportuali e portuali.

A tale proposito si sottolinea la presenza del Consorzio ZAI con la partecipazione alla fiera del consigliere Massimo Mariotti a supporto dell’attività di Veronamercato e a conferma della sinergia con l’Interporto Quadrante Europa.