Imprese femminili, Vincenza Frasca in visita al Parlamento UE

«Abbiamo sempre più gli occhi puntati sull'Ue, ma le politiche comuni non sono poi molte, perfino sulla definizione d'impresa femminile, punto programmatico di ogni piano di sviluppo europeo, non c'è condivisione, per questo siamo a Bruxelles per sensibilizzare i nostri europarlamentari sul tema». Così Vincenza Frasca presidente del Gruppo Donne di Confimi Industria in visita al Parlamento Europeo ospite questi giorni di Gianna Gancia, eurodeputata che ha raccolto la segnalazione della Confederazione.



«Da donna imprenditrice - ha sottolineato Gancia - ho sempre appoggiato le politiche a favore dell’imprenditoria femminile. Oggi sono onorata di poterlo fare attivamente in qualità di Eurodeputata e farò del mio meglio per percorrere questa strada tutte insieme».



Prosegue e si amplia quindi l'attività di Rappresentanza delle imprese femminili che il gruppo donne di Confimi Industria ha avviato più di due anni fa con una interrogazione parlamentare che trovò subito l'appoggio anche della vicepresidente Pina Picierno, ospite anche di Start WE Up progetto di empowerment femminile che Confimi Industria porta avanti con LeContemporanee.



«Non si tratta solo di riconoscere una professione già legittimata dal fare impresa - ricorda ancora una volta la presidente del Gruppo Donne di Confimi - ma di poter competere alla pari. Abbiamo una definizione comune di PMI perché non averla delle imprese al femminile?» ribadisce provocatoriamente Frasca da Bruxelles.