Riparazione parabrezza: VetroCar si conferma il favorito dai clienti

Riparare cristalli auto è mestiere da specialisti, ma il successo degli specialisti passa soprattutto dalla soddisfazione del cliente.

Da una ricerca condotta da Bright Local, il 77% dei consumatori sceglie di affidarsi a un brand in base alle recensioni presenti sui principali motori di ricerca. Curare la propria e-reputazione, in quest’ottica, diventa, quindi, fondamentale.

Alla luce di queste informazioni, VetroCar, l’azienda specialista nella riparazione e sostituzione dei cristalli, ha annunciato che anche nel 2022, secondo un’indagine condotta da Partoo, è stata premiata dai propri clienti come il primo brand in Italia con le migliori recensioni online, registrando un punteggio di 4,78 stelle su 5, superiore al 4,7 ottenuto nel 2021, con oltre il 70% in più di recensioni rispetto all’anno precedente.

Un risultato che certifica l’importanza della precisione e della professionalità di tutto il personale presente nelle nostre filiali, dal tecnico che esegue il lavoro al front che segue il cliente dalla fase di accettazione alla riconsegna del mezzo.