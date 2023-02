Riello UPS e Ducati insieme per vincere in pista e nei mercati internazionali

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, player mondiale nella produzione di gruppi statici di continuità, inverter fotovoltaici e sistemi di Energy Storage, annuncia il rinnovo della sponsorizzazione del Ducati Lenovo Team per il Campionato Mondiale MotoGP e del Team Aruba.it Racing – Ducati per il campionato Superbike della stagione 2023.

Sull’onda dell’entusiasmo per i grandissimi successi raggiunti nel 2022 con la vittoria del Campionato del Mondo Piloti, Costruttori e Team in MotoGP e Campionato Piloti, Costruttori e Team in Superbike, Riello UPS conferma anche per questa stagione la visibilità del proprio logo sulle moto più famose del mondo, sulle tute dei piloti (Francesco Bagnaia e Enea Bastianini in MotoGP, e Alvaro Bautista e Michael Rinaldi in WorldSBK) e sull’abbigliamento delle squadre.



Le due aziende italiane sono pronte a intensificare i loro sforzi per replicare e anzi migliorare i risultati sportivi e lavorativi sui rispettivi mercati internazionali. Proseguendo un percorso di continua ricerca tecnologica che le ha portate a essere due player globali alfieri del Made in Italy che esportano con successo le proprie eccellenze in tutto il mondo, Riello UPS e Ducati proseguiranno una sinergia ormai collaudata e basata su una grande capacità di fare squadra, di evolversi e di migliorare anno dopo anno.



Ducati sarà supportata ancora una volta dalla tecnologia Riello UPS che contribuisce a mantenere elevate le performance con i suoi gruppi di continuità, posti a protezione delle fondamentali apparecchiature elettroniche di controllo e comunicazione dei due Team. Le soluzioni Riello UPS sono inoltre impiegate per garantire la massima sicurezza e affidabilità dei sistemi informatici e produttivi aziendali Ducati.