In partenza a Verona un corso per operatore macchine a controllo numerico

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per operatore macchine a controllo numerico promosso da Apindustria Confimi Verona: è finalizzato al rafforzamento delle competenze e all’inserimento occupazionale nelle aziende del settore metalmeccanico.

Apiservizi, società di servizi dell’Associazione delle Piccole e Medie Imprese di Verona, è capofila del percorso di “Work Experience” finanziato dalla Regione Veneto e realizzato in collaborazione con Centro Servizi Cisl Formazione, Cisl Verona e San Gaetano Centro Servizi Formativi.

Sono 12 i posti disponibili per frequentare il percorso formativo professionalizzante che prevede 662 ore, di cui 480 di tirocinio in un’azienda partner del progetto durante il quale sarà riconosciuta un’indennità mensile. È un’opportunità che si rivolge a persone over 30 disoccupate, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o domiciliate nel territorio regionale.

Nello specifico, l’operatore macchine a controllo numerico si occupa della lavorazione di pezzi meccanici con l’utilizzo di macchine a controllo numerico, in conformità con disegni di riferimento o campioni, secondo gli standard richiesti. È in grado di attrezzare la macchina utensile e di effettuarne la messa a punto, fino a realizzare la produzione secondo gli standard richiesti ed effettuare la manutenzione del macchinario a controllo numerico.

Per l’iscrizione alla selezione è necessario compilare la domanda di partecipazione da richiedere a Cisl Verona via e-mail a formazione.vr@cislverona.it o telefonicamente al numero 045.8096976 entro le 13 del 22 febbraio 2023. Per informazioni: Apindustria – Ufficio Formazione, tel. 045.8102001; Centro Servizi Cisl, tel. 045.8096976 o formazione.vr@cislverona.it.