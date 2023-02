Secoton Wine Group, sette brand uniti nel segno dell'internazionalizzazione

Secoton Wine Group nasce con lo scopo di supportare investimenti nel mondo del vino, al fine di pianificare progetti a medio e lungo termine in Italia e nel resto del mondo, con una corretta sostenibilità economica e strutturale. Il gruppo lavora infatti con cantine vinicole, consorzi e investitori di ogni dimensione, fornendo assistenza nello sviluppo commerciale e nella scelta di obiettivi mirati all’ottenimento dei massimi risultati con il minor rischio possibile.

Secoton Wine Group ambisce a diventare un punto di riferimento nel mondo del vino, in grado di intercettare le richieste del mercato e di portare alla crescita ognuno dei propri partner. Un'organizzazione dal carattere internazionale, virtuoso e inclusivo, capace di garantire affidabilità in un mercato dal valore e dal potenziale sempre in aumento.

Il punto di forza del gruppo è rappresentato dalla qualità del capitale umano, una risorsa preziosa che viene rafforzata attraverso la crescita di risorse promettenti, giovani, preparate e appassionate, e la costante attenzione all’ampliamento di una rete di collaborazioni internazionali. Professionalità, nuove tecnologie e la presenza nei mercati di 35 paesi nel mondo sono le fondamenta di Secoton Wine Group.

«Attualmente, il valore del fatturato aggregato è pari a 10 milioni di euro» spiega Luca D’Andrea, CEO del gruppo. «L’obiettivo è di arrivare a 30 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Una crescita che si prevede possa essere spinta in particolare dai brand di vino e liquori gestiti dal gruppo, e dall’aumento dell’importazione nel mercato americano».

«Nel prossimo futuro – prosegue D’Andrea - il focus di Secoton Wine Group sarà sempre più incentrato sul tema della sostenibilità ambientale, che già oggi guida le scelte del gruppo, sulla crescita e la valorizzazione delle risorse professionali dei collaboratori e sulla creazione di una Academy dedicata alla formazione a 360 gradi nel mondo del vino».

Le divisioni

All’interno di Secoton Wine Group convivono sette diverse realtà, ognuna delle quali gode di una propria indipendenza gestionale, di un focus su uno specifico target e di un team eterogeneo in grado di garantire al meglio lo sviluppo del proprio brand. Pur mantenendo una propria identità, ognuna di queste divisioni lavora per consentire la crescita del resto del gruppo, mettendo in comune competenze, esperienze, know-how e contatti.

Questi i brand che fanno parte del gruppo:

· ITC Wine è un gruppo di produttori di vino, uniti con l'obiettivo di aumentare le possibilità di sviluppo commerciale nazionale e internazionale. Gestisce commercialmente aziende e marchi di vini e distillati curandone strategia, promozione e posizionamento in 35 paesi nel mondo.

· Civinization è un’agenzia di comunicazione e marketing specializzata nello sviluppo strategico di cantine, consorzi e marchi vinicoli, sia nel mercato nazionale che in quello estero.

· Brand Italia è una società di importazione e distribuzione di vini italiani negli Stati Uniti. Rappresenta vini di prestigiose cantine italiane, sviluppandone i marchi e la distribuzione in tutto il territorio americano.

· Wine Service USA è una società di servizi all’importazione di vini e liquori negli Stati Uniti. Fornisce supporto burocratico e logistico a distributori e catene regionali o a produttori di vino che vogliano sviluppare il loro mercato in modo indipendente.

· Italian Wine Private Label è un'azienda unica nel suo genere, attiva nello sviluppo di private label nel settore del vino e rivolta a clienti in tutto il mondo. Offre un servizio a 360 gradi, dalla scelta del vino, alla lavorazione grafica dell’etichetta, fino alla fornitura finale del prodotto, controllando la qualità del risultato in ogni fase del processo.

· Artesana Design Wine Tools si occupa della creazione e personalizzazione di oggetti di promozione commerciale per cantine e professionisti del vino, con l’obiettivo di cambiarne la percezione da semplici gadget a materiali di marketing reali ed efficaci.

· Spiriti Artigiani è un progetto nato per valorizzare le antiche ricette di liquori italiani, le tradizioni e le leggende ad essi connesse, attraverso un’interpretazione in chiave moderna e l’utilizzo dei migliori ingredienti forniti dai luoghi unici del nostro territorio.

Conoscere e comprendere le particolari caratteristiche delle realtà imprenditoriali con cui collabora è un aspetto fondamentale per Secoton Wine Group. Grazie alla diversificazione delle sue divisioni e a un bagaglio di competenze trasversali, Secoton Wine Group permette ai diversi player del mercato di intraprendere un nuovo percorso di sviluppo e crescita.