Valeggio, inaugurato il nuovo Application Center Rittal ed Eplan

In che modo gli integratori possono entrare nel mondo della digitalizzazione? Come possono prepararsi per il futuro? Le risposte a queste domande si trovano presso il nuovo Application Center Rittal (fornitore mondiale leader in soluzioni per armadi di comando, distribuzione di corrente, sistemi di climatizzazione, infrastrutture IT oltre a Software & Service) ed Eplan (fornitrice di soluzioni software e di servizi nei campi dell’ingegneria elettrica, dell’automazione e della meccatronica) di Valeggio sul Mincio, inaugurato lo scorso 26 gennaio.

Qui, i clienti avranno la possibilità di confrontare il proprio il processo produttivo con i professionisti di Rittal ed Eplan, rivederlo secondo le nuove tecnologie e “toccarne con mano” la realizzazione. Con il motto "Join. Apply. Grow.", Rittal ed Eplan offrono un ambiente in cui i clienti hanno la possibilità di testare nuovi processi produttivi nella costruzione di quadri elettrici.

«L’Application Center Rittal ed Eplan è il luogo in cui gli integratori possono sviluppare i loro progetti e dove Rittal ed Eplan lavorano con il cliente su soluzioni personalizzate» afferma Marco Villa, Amministratore Delegato Rittal Spa ed Executive Vice President Sud Europa. «L’obiettivo è di offrire ai nostri clienti un vantaggio competitivo, mostrando nuove opportunità di sviluppo per il futuro».

Questo significa che l’Application Center Rittal ed Eplan è per clienti e prospect un vero e proprio laboratorio in cui possono scoprire i vantaggi delle soluzioni software e della tecnologia di automazione, ma anche nuovi modi per aumentare l'efficienza dei loro processi produttivi. I professionisti Rittal ed Eplan forniranno supporto a coloro che operano come integratori, oppure nei settori della logistica, così come in quelli dell’automazione.

Titolari di azienda, responsabili della produzione, progettisti elettrici possono attingere competenze e idee per le proprie mansioni specifiche: dalla progettazione con il software Eplan alle soluzioni di Rittal Automation Systems, fino all'ottimizzazione dell'intera catena del valore per migliorare sensibilmente i tempi di consegna, la qualità e competitività del prodotto finito.

L’Application Center Rittal ed Eplan risponde ad una serie di domande tecniche, ad esempio: quali dettagli sono importanti quando si creano digitalmente schemi elettrici e modelli 3D? In che modo si può aumentare l’efficienza con l'elaborazione automatizzata di armadi, piastre di montaggio e guide DIN? Quali vantaggi offre il gemello digitale di un armadio? Qual è l'importanza della gestione dei dati per la coerenza nel processo a valore aggiunto, dalla progettazione e lavorazione dei cavi, al cablaggio supportato dal software?

Sarà l’occasione per porre e rispondere a domande legate allo sviluppo futuro di ogni azienda.