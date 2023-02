Unaforesta e Studio Fantastico: un 2022 di grandi soddisfazioni

Nel corso del 2022 Studio Fantastico, la unit creativa di Unaforesta, ha curato tanti nuovi progetti, per citarne alcuni, la campagna creativa per la presentazione della collaborazione tra Santini e K-Way. Lo studio ha realizzato il concept, lo storytelling e i contenuti tra i quali il video di lancio, realizzato tra le vie di Parigi, che ha superato le 400.000 visualizzazioni su Youtube.

Il team creativo si è inoltre dedicato alla campagna di lancio della collezione MLB Spring Summer 2022 per la multinazionale americana New Era Cap tra gli scorci di Venezia.

Importante poi il progetto-lancio della mostra “The Italian Job” che ha rafforzato il rapporto tra lo studio creativo e il mondo dell’arte, in collaborazione con la galleria Arena Studio D’Arte. Lo studio creativo ha seguito il vernissage dell’artista newyorkese John Matos aka “Crash”, oltre che allo sviluppo del branding dell’evento e di una campagna Digital OOH per valorizzare la connessione con il territorio.

L’anno appena passato ha visto l’introduzione di diverse attività corporate che hanno saputo valorizzare l’operato della società. Tante informazioni sono state messe all’interno dei 3 report sviluppati, formato cartaceo attivo da un anno, che mette in luce tematiche di rilevanza per Unaforesta.

A partire dal primo numero, che sviscera il mondo sneakers e le sue dinamiche che lo rendono ancora un movimento in costante fermento; fino ad arrivare al tema “omnicanalità”, fondamentale per capire l’esperienza di acquisto degli utenti ed orientare i professionisti del settore verso una direzione meno schematica e a compartimenti stagni; passando poi attraverso l’universo dei players che ruotano attorno ad una società calcistica, approfondendo il rapporto tra le scelte di design, la passione dei tifosi e gli interessi economici.

A conclusione del Q4, poi, l’inaugurazione dello spazio di Unaforesta al pubblico, che ha avuto nella sua realizzazione un interessante talk sul rapporto tra sport e moda.

Il 2022 è stato anche l’anno del lancio di due side-projects che hanno avuto un importante exploit:

@Offthepitch_archive un archivio digitale di contenuti che racconta il rapporto tra il mondo del calcio e quello della moda, che in pochissimo tempo ha raccolto oltre 13.000 followers (tra Stati Uniti, Brasile, Inghilterra e Giappone), raggiungendo milioni di persone e iniziando a collaborare con alcuni dei migliori creators della scena internazionale.

Inoltre è stato lanciato un altro progetto archive, utilizzato dal team interno come strumento di ricerca, ribattezzato @Dirilievo, progetto digital che raccoglie all’interno della pagina Instagram dedicata, le ispiration e i trend outdoor/urban più in voga al momento, possibile fonte di ispirazione e approfondimenti per questi temi.

Con il nuovo anno tantissimi sono i nuovi progetti in rampa di lancio che vedranno la luce nei prossimi mesi. Uno di questi è il progetto di rafforzare la formazione verso l’esterno, grazie al contributo dei tanti professionisti che operano già nel team di Unaforesta, creando un vero e proprio team Academy che possa offrire servizi di crescita professionale per gli addetti ai lavori.

«Per il 2023 abbiamo in programma progetti che vogliono promuovere i brand di Unaforesta e Studio Fantastico e la loro visibilità anche fuori dal territorio italiano. Continuerà il proficuo rapporto con alcuni importanti brand con i quali abbiamo collaborato nello scorso anno e, tra le tante iniziative, c’è la volontà di portare avanti i “talk” con ospiti speciali che sono iniziati con l’inaugurazione della sede, in cui si affronteranno temi cari alla società e ai suoi membri. Un secondo progetto, che ha visto la luce nel 2022, è la pubblicazione dei tre report tematici durante tutto il corso dell’anno, con un’importante novità dal punto di vista grafico. La copertina infatti sarà disegnata dall’illustratore Giacomo Bagnara, già collaboratore di Unaforesta. Si tratta di un’attività che riteniamo importante per trasmettere il frutto delle nostre ricerche e delle nostre passioni», commenta Niccolò Vallenari, amministratore di Unaforesta.

Infine conclude Michea Caldeira, business developer dello studio: «Il 2022 è stato un vero banco di prova per tutto il nostro team e non possiamo che essere estremamente orgogliosi per i risultati ottenuti, gli importanti progetti conclusi e la risposta che abbiamo dato sul campo alle sfide che abbiamo affrontato».