Rossi Moto, a Verona la nuova concessionaria ufficiale Suzuki

Inaugurazione ufficiale in occasione del primo giorno di Motor Bike Expo 2023, lo scorso 27 gennaio, e sede d’eccezione della prima tappa del Premiere Show - V-Strom 1050, V-Strom 800de E Gsx-8s dopo la fiera. L

’ufficializzazione di Rossi Moto come concessionaria Suzuki di Verona e provincia mira a rafforzare la presenza del marchio motociclistico giapponese nel nord Italia.

Rivenditore multimarca indipendente con oltre quarant’anni di storia il brand Rossi si è sempre distinto per passione, affidabilità e competenza, valori che si sposano perfettamente con quelli della filosofia Suzuki e permetteranno alla nuova sede scaligera di diventare un punto di riferimento per tutti i “suzukisti” di Verona e dintorni.

Dagli scooter alla linea sport, passando per le iconiche edizioni da strada, presso la sede Rossi Moto è possibile trovare la Suzuki più adatta alle esigenze di ogni motociclista. Un’ampia gamma di modelli che rappresentano la fusione tra estetica del design e ingegneria all'avanguardia, per garantire esperienze di guida uniche senza rinunciare al comfort.

Nell’ottica di incarnare al meglio tutti i valori del DNA Suzuki le diverse aree realizzate all’interno della concessionaria veronese di 1.000 mq permettono di valorizzare i modelli nel marchio nipponico e assistere il cliente in qualsiasi necessità. Con il restauro la concessionaria si trasforma in un vero e proprio spazio espositivo moderno e lumino.

Un nuovo allestimento, la competenza e l’affidabilità di sempre. L’officina interna Rossi Moto garantisce un servizio di manutenzione altamente specializzata per prendersi cura al meglio di qualsiasi tipologia di moto e scooter grazie alle competenze maturate in anni di gestione. Il punto di riferimento per tutti gli appassionati di quattro ruote in una sede che oltre alla compravendita offre versatili possibilità di noleggio a breve, medio e lungo termine, permettendo al cliente di sperimentare tutta la flessibilità delle nuove soluzioni di mercato e trovare la moto più adatta alle proprie esigenze.

Con la concessione ufficiale Suzuki, Rossi Moto segna un nuovo capitolo della sua evoluzione, un impulso di crescita a cavallo tra tradizione e innovazione, per un futuro da vivere insieme ai clienti a partire da dove tutto è cominciato, la storica sede di Via Forte Tomba 58/B, Verona.