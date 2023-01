Polin Group premiata dal Maestro Iginio Massari

«Un riconoscimento al Gruppo per la progettazione e realizzazione delle migliori tecnologie 4.0 per garantire soluzioni personalizzate “chiavi in mano” universalmente riconosciute in tutti i settori dell’arte bianca». Con queste motivazioni il Maestro pasticcere Iginio Massari ha consegnato il prestigioso premio riconosciuto da Apei, che riunisce gli Ambasciatori Pasticceri Eccellenza Italiana, al Gruppo Polin, l’azienda con sede a Verona, fra le più grandi realtà industriali italiane e fra le prime al mondo, nella progettazione e realizzazione di forni e di macchine per il pane, per pasticceria e per biscotti, che riunisce i brand Mixer, Vimek, Ram, Raumer.

«L’Italia intera - ha esordito il Maestro Massari - vi applaude per rappresentare l’eccellenza della tecnologia 4.0 made in Italy in tutto il mondo».

Sul palcoscenico di Sigep 2023, hanno ritirato il premio, gli amministratori Cesare e Alberto Cometti, assieme al direttore commerciale Francesco Cento: «Per il nostro team - ha detto Cesare Cometti - questo riconoscimento rappresenta lo stimolo a guardare al futuro con sempre maggiore determinazione e passione nel progettare la migliore tecnologia per lavorare ogni giorno affianco agli artigiani, ai pasticceri, agli chef e agli imprenditori del domani».

Polin ha progettato e realizzato la tecnologia 4.0 nel 2017 per panifici, pizzerie e pasticcerie: un sistema integrato per controllare e gestire a distanza forni e macchine di uno o più panifici e ricevere le segnalazioni riguardanti il loro funzionamento, ricavando informazioni sulla produzione e dati sui consumi. L’applicazione permette di salvare, modificare e trasmettere le ricette, monitorare i consumi energetici, avere il controllo dei parametri produttivi delle macchine e un loro check up costante, prevenire oppure essere informato su eventuali anomalie, visualizzare in tempo reale l’operatività delle macchine.