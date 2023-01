De Angelis nella maggioranza di Food Valley

Il Gruppo De Angelis Food, nel programma di ampliamento produttivo iniziato cinque anni orsono e che ha portato l’azienda a toccare i 115 milioni di euro di fatturato (+ 40% rispetto al 2021) ha acquisito la partecipazione di maggioranza della start up parmense Food Valley che, a marchio Momi (mondo migliore) produce e commercializza oltre alla pasta fresca ripiena alle verdure anche prodotti plant based e alternativi alla carne, una tendenza vicina alle correnti vegan, green e di risparmio energetico rispetto all’allevamento intensivo.

Cibi comunque ricchi di proteine vegetali e legumi che vanno ad integrare perfettamente una dieta bilanciata anche senza il consumo di carni animali.

«Un settore che ci mancava - dice Paolo Pigozzo, amministratore delegato di De Angelis Food Group - e che ci permetterà di entrare in un mondo, quello dei cibi alternativi, che in alcune zone d’Europa conosce già molte simpatie e che, in Italia, vogliamo far conoscere sempre più. Food Valley ha tutte le potenzialità per arrivare ad essere una grandissima azienda, anche leader europea».

De Angelis Food Group entro il 2023 cercherà di acquisire altre aziende dell’alimentare, nei settori in cui non è ancora presente.