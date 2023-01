Collettore del Garda, domani incontro informativo a Lazise

Incontro, a Lazise, per illustrare lo sviluppo dei lavori per il nuovo Collettore del lago. Azienda Gardesana Servizi, in collaborazione con il Comune di Lazise e di Castelnuovo del Garda, ha organizzato una presentazione pubblica pensata per operatori economici, albergatori, gestori dei campeggi e stakeholder del territorio, durante la quale saranno nuovamente condivisi interventi e tempistiche dei cantieri previsti nei territori del Basso lago.

L’incontro è in programma nella mattinata di martedì 31 gennaio, alla Dogana Veneta di Lazise e, nello specifico, ha l’obiettivo di illustrare in dettaglio lo sviluppo dei cantieri, recentemente allestiti, a Castelnuovo e Lazise.

Alla presentazione interverranno il presidente di AGS Angelo Cresco con il direttore generale Carlo Alberto Voi, il direttore di ATO Veronese Luciano Franchini, il sindaco di Lazise Luca Sebastiano e il sindaco di Castelnuovo, e presidente di ATS Garda Ambiente, Giovanni Dal Cero.

“Amministratori e operatori economici sono costantemente informati delle attività che AGS sta compiendo per realizzare il nuovo collettore – sottolinea Angelo Cresco, presidente di AGS – ma abbiamo voluto convocare questo incontro pubblico perché è importante che l’intera comunità e tutti gli stakeholder partecipino e condividano gli obiettivi di un’opera così strategica come è il nuovo Collettore del Garda. L’incontro sarà utile per illustrare lo sviluppo di questa infrastruttura, che è fondamentale per la tutela dell’ambiente e dell’economia gardesana”.

“A Lazise e Castelnuovo – spiega il direttore di AGS Carlo Alberto Voi – sono partiti i nuovi cantieri del Collettore del Garda. Tempistiche e modalità di intervento sono già stati condivisi con Amministratori e operatori economici, ma questo incontro è l’occasione per entrare nel dettaglio dello stralcio esecutivo che è in fase di realizzazione. I cantieri sono pensati per essere il meno impattanti possibile su traffico e attività economiche, con l’obiettivo di mettere in sicurezza un ulteriore importante tratto di costa, molto delicato sotto il profilo ambientale e sul quale insiste una parte significativa di presenze turistiche”.

I nuovi cantieri del collettore interessano i territori di Lazise e Castelnuovo per una lunghezza complessiva di circa 5 km. Nello specifico, l’intervento si sviluppa a nord e a sud del cantiere già attivo: i lavori andranno da località Pergolana a Villa Bagatta, a Lazise, e da Ronchi a località Pioppi, a Castelnuovo. Come per gli altri stralci, le attività saranno sospese durante la stagione turistica per riprendere in autunno.

Ad aggiudicarsi la gara per la realizzazione di questi tratti del collettore è stato il Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo per un importo complessivo dei lavori superiore a 7,3 milioni di euro. Il Consorzio stesso ha incaricato le imprese Ritonnaro Costruzioni Srl e Parolini Giannantonio Spa dell’esecuzione di questo tratto di collettore.

“Sono molto contento – spiega il sindaco di Lazise Sebastiano – di ospitare a Lazise questo incontro, durante il quale vengono illustrati i lavori che interessano il nostro territorio. Conoscere con precisione i tempi dell’intervento permetterà alle strutture ricettive ed economiche di programmare le proprie attività, ben sapendo che il nuovo collettore del Garda è un’opera fondamentale per il nostro lago”.

“Quello di martedì – dice il sindaco di Castelnuovo Dal Cero – è un incontro molto atteso dagli operatori e dalle categorie produttive del territorio. Ringrazio, pertanto AGS, per essersi messa, ancora una volta, a disposizione per illustrare al meglio gli interventi per realizzare il nuovo collettore e le tempistiche”.