Meeters: da Intesa Sanpaolo un finanziamento convertibile per la startup veronese

Il consiglio di amministrazione dell’azienda con sede a Verona ha nominato come suo nuovo amministratore delegato Francesco Nazari Fusetti che subentra a Davide Zanon, ideatore della community che mette in contatto persone con gli stessi interessi e le fa incontrare organizzando attività e viaggi di gruppo in Italia e all’estero.

Francesco Nazari Fusetti

Fusetti, 35 anni e dal 2020 primo investitore di Meeters, vanta una lunga esperienza nel settore delle startup ed è tra i fondatori di aziende come ScuolaZoo, realtà legata al mondo social e travel per studenti, e CharityStars, piattaforma digitale che mette all’asta oggetti, esperienze e incontri esclusivi con personaggi famosi. Con la sua nomina ad amministratore delegato si apre un nuovo corso per Meeters, azienda nata nel 2017 per far conoscere le persone nel tempo libero, che ora punta ad implementare la propria attività anche grazie a Intesa Sanpaolo che ha creduto nel progetto con un investimento di 500 mila euro e la possibilità, per la banca, di entrare nel capitale sociale dell’azienda.

L’operazione rientra infatti nell’ambito di “Convertibile Impresa”, finanziamento a medio-lungo termine fino ad un massimo proprio di 500mila euro creato da Intesa Sanpaolo per rispondere alle necessità di finanziamento dei piani di avvio o di sviluppo delle startup innovative che operano già in un contesto di Venture Capital con la possibilità di aumentare il proprio capitale sociale prevedendo l’ingresso di nuovi soci, includendo l’opzione di conversione del finanziamento da parte della banca in una partecipazione societaria.

«L’obiettivo - spiega il nuovo amministratore delegato Francesco Nazari Fusetti - è di portare avanti il piano di sviluppo della startup e iniziare il percorso di scale up di Meeters che ha chiuso il 2022 con 1,8 milioni di euro di fatturato e 30mila utenti abbonati alla piattaforma. In un mondo che si sta dirigendo verso il metaverso, Meeters va nella direzione opposta: partendo dal digitale riportiamo le persone a conoscersi dal vivo arricchendo il loro tempo libero. Ci vogliamo posizionare come il player di riferimento per un target di persone di età over 40».

Francesco Nazari Fusetti conclude: «La fiducia che ci ha dato Intesa Sanpaolo è la riprova della bontà del nostro progetto. Useremo queste nuove risorse per potenziare la nostra tecnologia e far crescere la base utenti di abbonati».