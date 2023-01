Lutto nell'imprenditoria veronese: scomparso Giuseppe Manni

Il mondo dell'economia veronese piange la scomparsa dell'imprenditore Giuseppe Manni, fondatore delle società di Manni Group SpA, di cui era vicepresidente, e presidente della Holding Gruppo Manni Srl.

Imprenditore illuminato, presidente di una storica realtà veronese attiva nel campo siderurgico da oltre 70 anni e che dà lavoro a più di 1100 persone, Giuseppe Manni si elevava nel panorama scaligero per le sue capacità manageriali e non solo. Nota ed encomiabile, appunto, la sua attenzione nei confronti di progetti di sviluppo e diffusione dell’arte e della cultura, in Italia e nel mondo, attraverso collaborazioni con università, istituzioni, associazioni e ordini professionali. Un impegno culturale per nulla scontato, che lo configurava come un moderno mecenate che opera però in silenzio con eleganza e stile, caratteristiche proprie della sua persona.

Proprio a lui, nel 2017, Verona Network aveva assegnato il Premio omonimo.