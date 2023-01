Motor Bike Expo, a Veronafiere il mondo delle moto

Il cuore dei motociclisti batte più forte a Verona. Da oggi e fino a domenica 29 gennaio, Motor Bike Expo va in scena a Veronafiere. Il salone, alla sua 15ª edizione, rappresenta il punto di riferimento internazionale per il mondo delle moto. La passione scende in pista: nei 7 padiglioni e nelle 5 aree esterne, su un totale di 100mila metri quadrati, biker e visitatori possono ammirare la grande produzione di serie delle principali case, le personalizzazioni artistiche e meccaniche più creative dei preparatori custom, le ultime novità in fatto di accessori, componentistica e abbigliamento. Spazio anche alle offerte turistiche per programmare la perfetta vacanza in sella.

Il tutto viene presentato da 720 aziende espositrici, arrivate da 35 nazioni. Motor Bike Expo non è però soltanto business: la manifestazione è un concentrato di emozioni e adrenalina, grazie a più di 100 eventi tra spettacoli, gare e test-drive.

Tra le novità di questa edizione, debutta l’USA Village, area b2b destinata ad aziende e preparatori provenienti dagli Stati Uniti, con motociclette leggendarie che sbarcano per la prima volta in Europa. New Generation, invece, è l’esposizione didattica per promuovere la cultura della moto e della sicurezza stradale nelle nuove generazioni.

Motor Bike Expo occupa un ruolo strategico come primo grande appuntamento di settore dell’anno, capace di individuare le tendenze e di orientare le scelte dei consumatori. L’edizione 2023 apre in un contesto economico favorevole per il comparto delle due ruote: il mese di dicembre 2022 ha fatto registrare infatti un +4,55% rispetto allo stesso mese del 2021 nelle immatricolazioni complessive di ciclomotori, scooter e moto (fonte ANCMA). Un dato che ha tirato la volata al 2022 che chiude ancora in positivo, +0,95% su un già solido 2021 (+21,2% sul 2020).

Al taglio del nastro del salone, questa mattina, per Veronafiere erano presenti il presidente Federico Bricolo, l’amministratore delegato Maurizio Danese e il vicepresidente Romano Artoni. Con loro, gli ideatori e organizzatori di Motor Bike Expo, Francesco Agnoletto e Paola Somma, insieme al presidente del Consiglio comunale di Verona, Stefano Vallani, e al consigliere della Regione del Veneto, Alberto Bozza.

«Come da tradizione, il rombo delle moto saluta l’avvio del nostro calendario fieristico – ha commentato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Motor Bike Expo quest’anno taglia l’importante traguardo delle 15 edizioni a Verona. Il rapporto tra il salone numero uno per il mondo della moto e il territorio sta racchiuso nella parola “passione”. Motor Bike Expo, infatti, è una manifestazione ideata e realizzata da appassionati per altri appassionati e che ha trovato nella nostra città e nella sua Fiera la dimensione più ideale per svilupparsi. Merito di un sodalizio vincente con gli organizzatori e con Comune, Provincia e Camera di Commercio di Verona, insieme alla Regione del Veneto che, con l’assessorato al Turismo, fin da subito ha creduto nel progetto di promozione sul mototurismo».

Per Paola Somma, organizzatrice del salone «Questa 15ª edizione dai grandi numeri segna una crescita più marcata sotto il profilo internazionale: a Verona sono presenti i più significativi marchi mondiali da 35 Paesi. E la nuova area USA Village, con i più rappresentativi preparatori americani, conferma una qualità crescente anche nella parte culturale della rassegna».

E proprio uno degli artisti custom più influenti, Darren Mc Keag, ha voluto testimoniare l'amore dei motociclisti di tutto il mondo per Verona con un’opera-locandina che omaggia la città, consegnata ieri sera al sindaco Damiano Tommasi, nel corso all'anteprima “Vernice&Benzina” al Palazzo della Gran Guardia.

Per l’Amministrazione comunale oggi era presente il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani. «Per la prima edizione finalmente libera da ogni limitazione legata al Covid, ci aspettiamo grandi numeri – ha detto Vallani –. Questa fiera è non solo un volano per un importante settore industriale del nostro Paese, ma anche una vetrina delle tante realtà locali legate a chi viaggia in moto e agli appassionati della bicicletta».

Motor Bike Expo sviluppa anno dopo anno il suo profilo internazionale, con il 30% dei visitatori in arrivo dall’estero, ma consolida anche il rapporto con il territorio. Nella Fiera di Verona, infatti, la manifestazione ha trovato la dimensione più ideale per crescere. Domani, sabato 28 gennaio, è in programma un itinerario di mototurismo slow che tocca il centro storico cittadino, Valpolicella, Lessinia e Lago di Garda. Domenica 29 gennaio, è la volta del motoraduno in piazza Bra a Verona, per sensibilizzare le persone sui temi della sicurezza stradale. Per la prima volta, poi, all’interno del quartiere fieristico si tiene l’iniziativa “Eccellenze del tempo libero”: un truck promozionale che propone idee per una vacanza sulle due ruote ma anche per tutta la famiglia, promosso da Museo Nicolis, Gardaland, Parco Natura Viva, Funivia Malcesine-Monte Baldo, Consorzio ZAI e Quadrante Europa.

Parcheggio scambiatore della Genovesa. Nell’ambito del piano predisposto da Comune di Verona, Veronafiere e Motor Bike Expo per ridurre l’impatto sulla viabilità dovuto all’arrivo di migliaia di visitatori, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 gennaio è stato attivato un servizio di bus navetta che collega la Fiera con il parcheggio scambiatore della Genovesa, vicino all’uscita del casello autostradale di Verona Sud. Le corse sono gratuite, ogni 20 minuti, dalle 8 alle 20.