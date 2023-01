Volkswagen: Andreas Mindt nuovo Responsabile del Design

Cambio al vertice del design Volkswagen: Andreas Mindt, attualmente Direttore del Design di Bentley, guiderà il Design del marchio Volkswagen a partire dal 1 febbraio 2023. Succede a Jozef Kabaň, che è stato nominato Creative Art Director Volkswagen e riferirà direttamente al Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen Responsabile dello Sviluppo Tecnico.

Nell'ambito del suo nuovo ruolo presso il Volkswagen Group Future Center Europe di Potsdam, Jozef Kabaň svilupperà soluzioni di mobilità proiettate al futuro per il marchio Volkswagen.

Jozef Kaban

Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen Responsabile dello Sviluppo Tecnico: «In qualità di Chief Designer del marchio Volkswagen, Jozef Kabaň ha dimostrato che il design implica più del semplice styling dei singoli modelli. Attraverso il suo vocabolario di design ha già lasciato il segno su tutta la nostra gamma. Nel suo nuovo ruolo di Creative Art Director collaborerà strettamente con il Future Center di Potsdam. A nome del Consiglio di Amministrazione, vorrei ringraziarlo per il suo costante impegno come Chief Designer. Allo stesso tempo, sono lieto che siamo stati in grado di ottenere Andreas Mindt, un designer esperto e rispettato a livello internazionale del Gruppo Volkswagen, per il nostro marchio. Andreas Mindt darà forma al linguaggio del design Volkswagen nella prossima fase decisiva della nostra trasformazione. Non vedo l'ora di lavorare con lui».

Kai Grünitz