Ordine dei Commercialisti, iniziato il corso per la formazione giuridica

Iniziata questo pomeriggio nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona (sala M15) la prima delle sei lezioni miste (in presenza e online) del “Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Processo civile e tributario, esecuzione forzata ed esattoriale, procedure concorsuali” organizzato dall’Ordine con l’Università di Verona.

L'incontro di oggi ha visto la partecipazione del professore Alberto Maria Tedoldi, direttore del corso, e dal magistrato Pasquale D’Ascola (collegato da remoto) che hanno svolto un approfondimento su “I principi generali del processo civile”. In sala circa una trentina di partecipanti provenienti dal Triveneto.

Sul tavolo dei relatori, oltre alla presidente dell'Ordine dei Commercialisti Eleudomia Terragni che ha fatto il saluto introduttivo, anche il vice presidente Alberto Castagnetti e il consigliere Stefano Filippi.

Il primo modulo di sei lezioni, per un totale di 36 ore, sarà su “Principi, processo di cognizione di primo grado, impugnazioni, procedimenti sommari”, il secondo modulo su “l’Esecuzione forzata” in 3 lezioni, il terzo modulo su “Il nuovo processo tributario e l’esecuzione tributaria” in 5 lezioni, infine il quarto modulo sulle “Procedure concorsuali” in 6 lezioni.

