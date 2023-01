BTS Biogas, Tommaso Bazzaro nuovo Head of Sales per l'Italia

Tommaso Bazzaro, udinese, classe 1980, è stato nominato Head of Sales per l’Italia di BTS Biogas, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione di impianti biogas e biometano. Il manager, che ha più di dodici anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili, riporta all’Amministratore Delegato Franco Lusuriello.

«Diamo il benvenuto a Tommaso Bazzaro - ha dichiarato Franco Lusuriello, CEO di BTS Biogas – che si è unito alla nostra azienda per sviluppare ulteriormente l’area commerciale in Italia. Con la sua nomina si consolida l’impegno di BTS Biogas di raggiungere nuovi ambiziosi e sfidanti traguardi commerciali».

Prima di entrare in BTS Biogas, Bazzaro ha lavorato per otto anni nel mercato del biogas e del biometano, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in area commerciale e nello sviluppo del mercato italiano e internazionale. Nel 2015 il manager è entrato come Head of Sales in IES BIOGAS, società del gruppo SNAM, dove è rimasto fino al 2022. In precedenza, dal 2010 al 2015, ha coperto la carica di Sales Marketing Manager per FVG ENERGY, azienda che opera nel campo del fotovoltaico.

Bazzaro ha avuto esperienze anche nell’ambito dell’automazione industriale, lavorando come Sales & Marketing Manager per ASEM dal 2007 al 2010, mentre dal 2004 al 2007 è stato product manager in Soremartec, centro di ricerca tecnico e marketing del gruppo Ferrero.

Tommaso Bazzaro ha iniziato il suo percorso professionale in IBM in Irlanda nell’area Sales & Marketing EMEA markets. Bazzaro ha una laurea in Economia Aziendale conseguita presso la Universidad Complutense de Madrid, e un Master MBA – corso MAGI X della Fondazione CUOA.