Ordine dei commercialisti e Università di Verona insieme per la formazione giuridica

Si terranno nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona (sala M15) le sei lezioni miste (in presenza e online) del “Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Processo civile e tributario, esecuzione forzata ed esattoriale, procedure concorsuali” organizzato dall’Ordine con l’Università di Verona.

Mercoledì 25 gennaio, dalle 14.30 alle 18,30, la prima lezione sarà tenuta dal prof. A.M. Tedoldi direttore del corso e dal magistrato Pasquale D’Ascola sarà su “I principi generali del processo civile”, con 30 partecipanti provenienti dal Triveneto.

Il corso, che vede nel comitato scientifico la presidente dell’ODCEC di Verona Eleudomia Terragni, il vice presidente Alberto Castagnetti e il consigliere Stefano Filippi, mira alla formazione dei dottori commercialisti in ambito processuale civile, tributario e concorsuale, è aperto anche ai laureati in ambito economico e giuridico e prevede lo studio e l'approfondimento della procedura in ambito tributario, esecutivo, esattoriale e concorsuale, permettendo di acquisire fino a 80 crediti di Formazione Professionale Continua e 31 CFU universitari.

Il primo modulo di sei lezioni, per un totale di 36 ore, sarà su “Principi, processo di cognizione di primo grado, impugnazioni, procedimenti sommari”, il secondo modulo su “l’Esecuzione forzata” in 3 lezioni, il terzo modulo su “Il nuovo processo tributario e l’esecuzione tributaria” in 5 lezioni, infine il quarto modulo sulle “Procedure concorsuali” in 6 lezioni.

«Questo corso, in un'ottica di ampliamento delle conoscenze giuridiche dei commercialisti - dichiara Alberto Castagnetti presidente della commissione procedure concorsuali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona - potrà garantire la migliore preparazione possibile per i professionisti interessati ad interloquire con il Tribunale in tema di codice della crisi di impresa».

Info e programma: https://bit.ly/ODCECUNIVR