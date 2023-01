Noleggiare Academy, formazione e assunzione di giovani talenti

A partire da gennaio un gruppo di ragazzi e ragazze ha iniziato la Noleggiare Academy: un progetto formativo e operativo che li vedrà coinvolti in un percorso di avvicinamento ai settori della consulenza automotive.

I partecipanti selezionati, tutti tra i 21 e i 23 anni, avranno modo di approfondire le soft e hard skills necessarie per lavorare nel mondo del noleggio di auto e furgoni in un processo complementare di apprendimento in aula e affiancamento con colleghi di differenti aree. Relazionarsi con i clienti e con le aziende, padroneggiare l’utilizzo dei più importanti strumenti e programmi operativi interni ed esterni all’azienda saranno solo alcune delle competenze che gli iscritti svilupperanno nel progetto di formazione one-to-one previsto dalla Noleggiare Academy.

«Abbiamo scelto un approccio all’apprendimento e allo sviluppo professionale diverso dai tradizionali percorsi di formazione in azienda. La nostra Academy è pensata per fornire le abilità necessarie al lavoro nel settore del noleggio e della mobilità ma anche per crescere come persone. L’affiancamento individuale con colleghi di diverse aree permetterà ai ragazzi di sviluppare competenze trasversali scoprendo nuovi talenti e sviluppando così le proprie inclinazioni. Trovare un lavoro che piace è per noi la chiave di un buon lavoro per questo crediamo molto nell’academy e ci auguriamo che possa essere riproposta con continuità nel tempo»

Angelo Salerno, Sales Manager Noleggio a Lungo Termine Noleggiare

La formazione di oltre tre mesi è parte integrante di un percorso di apprendistato di 24 mesi in Noleggiare. Un processo d’inserimento diretto all’interno di un’azienda in crescita da molteplici punti di vista che conta già 30 nuove assunzioni tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2023.