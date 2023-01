Mutui on line: una panoramica dei migliori tra fisso e variabile

L’acquisto della casa rientra tra i desideri più diffusi per gli italiani, la maggior parte dei quali però per realizzarlo deve accedere ad un mutuo. Ovviamente è di fondamentale importanza trovare quello che meglio si adatti alle esigenze e quello che permetta di risparmiare sugli interessi, trattandosi di un prestito a lungo termine. Per essere certi di rivolgersi all’istituto bancario in grado di presentare l’offerta migliore, si può sfruttare il mondo del web, che attraverso alcuni suoi portali permette agli utenti di passare al vaglio diversi preventivi per mutui on line di vari istituti di credito, grazie ai quali è possibile orientarsi verso l’offerta migliore.

Mutui on line: come scegliere i migliori

Per non perdere l’occasione di visualizzare le migliori proposte di mutui on line, il nostro suggerimento è quello di richiedere un preventivo mutuo sul sito telemutuo.it. Inserendo infatti, alcune informazioni, tra le quali l’importo del quale si necessita ed effettuando la scelta tra tasso fisso o variabile, in pochi secondi saranno disponibili le varie proposte di mutui on line delle banche, tra le quali potrete scegliere quello che maggiormente rispetta le vostre possibilità e le vostre esigenze.

Come scegliere tra i migliori mutui on line

Per orientarsi nella scelta del miglior mutuo on line disponibile, andando sul sito in questione si potrà accedere ad un questionario dove verranno richiesti dei dati ben precisi. Prima di formulare tutte le opzioni a disposizione bisognerà quindi completare il form seguendo i passi richiesti. La prima informazione che viene richiesta è quella relativa alla finalità del mutuo che state cercando (se è per l’acquisto di una prima casa, di una seconda o state richiedendo l’accesso al credito per ristrutturare un immobile già in vostro possesso). Fatto ciò, la richiesta seguente è quella relativa alla tipologia di tasso da prendere in considerazione, per poi indicare invece nell’apposita sezione qual è il valore dell’immobile che è stato da voi individuato per l’acquisto. Molto importante sarà poi definire la durata di quello che sarà il finanziamento, selezionando tra le varie opzioni disponibili quella che più si adatta alla vostra idea del piano di ammortamento. Questo dato è molto importante perché ovviamente comporta una notevole differenza su quelli che saranno i tassi applicati al credito e l’importo della rata mensile. Inserendo la provincia e la vostra età anagrafica, infine, in pochi secondi potrete visualizzare, e quindi confrontare, le diverse tipologie di offerte di mutui on line che i vari istituti di credito propongono. Basterà quindi scegliere la più conveniente o quella con le caratteristiche più adatte alle vostre esigenze. Inoltre, potrà essere richiesta una consulenza del tutto gratuita: basterà inserire i vostri dati anagrafici e di contatto per poter essere richiamati da un esperto in breve tempo.

E’ importante prestare attenzione all’orientamento verso la scelta di un tasso fisso o di un tasso variabile prima della richiesta del mutuo. Occorre infatti tenere conto che qualora la scelta ricada sul tasso variabile, ci potrebbero essere delle oscillazioni sulla quota mensile che occorre versare per risanare il debito. Scegliendo invece il tasso fisso, sarete certi della cifra da versare mensilmente, che risulterà essere sempre la stessa per tutta la durata del piano di ammortamento, anche se talvolta questa modalità, comporta una rata leggermente maggiore.

Insomma, per trovare i mutui on line maggiormente convenienti occorre affidarsi a portali che permettano la comparazione tra molteplici istituti di credito, e Telemutuo.it è sicuramente uno fra i migliori, anche grazie alla possibilità di ottenere una consulenza gratuita per dipanare ogni dubbio che possa sorgere e l’assistenza di personale qualificato a vostra disposizione.