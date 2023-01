Verona, in Cantina Monteci si fa scuola di vino

In Cantina Monteci la passione per il vino non si limita al prodotto finito: anche per la stagione 2023 si svolgeranno presso la sede della Cantina ad Arcè di Pescantina una serie di corsi e incontri dedicati al mondo enologico per neofiti ed estimatori.

Gli appuntamenti

Martedi 24 febbraio

Il primo appuntamento da segnare in agenda è l’incontro “Vino e Cioccolato: L’abbinamento che non ti aspetti” che si svolgerà martedì 24 febbraio 2023. Durante la serata un esperto sommelier e chocolier guiderà gli ospiti nell’assaggio di quattro vini abbinati a quattro tipologie di cioccolato, per scoprire gli accostamenti più armoniosi: un vero e proprio viaggio nel mondo dei sensi.

Lunedì 6 marzo

Per coloro che muovono i primi passi nel mondo della degustazione Cantina Monteci propone il “Corso di avvicinamento al vino”. Il corso avrà inizio lunedì 6 marzo 2023, durante i quattro incontri saranno forniti ai partecipanti gli strumenti per poter riconoscere ed apprezzare vini di qualsiasi tipologia. Le lezioni sono tenute da due professionisti del settore che con la loro esperienza guideranno gli allievi nel mondo dell’assaggio, senza dimenticare la convivialità che da sempre accompagna il buon vino.

14 aprile

Una volta acquisiti gli strumenti per apprezzare un buon calice arriva il momento di mettersi alla prova: venerdì 14 aprile 2023 i più temerari potranno cimentarsi in una prova di assaggio insolita con l’appuntamento “Degustazione bendata: alla scoperta del territorio scaligero”. I partecipanti assaggeranno ad occhi bendati quattro tipologie di vino del territorio veronese, lasciandosi guidare esclusivamente dai propri gusto e olfatto.

9 maggio

L’ultima serie di appuntamenti è dedicata a degli approfondimenti su particolari tipologie di vino, per una conoscenza più completa del settore. Il ciclo “Masterclass in Cantina” è tenuto da due docenti professionisti e si svolgerà in quattro incontri a partire da martedì 9 maggio 2023. I partecipanti avranno il privilegio di degustare per ogni incontro quattro vini correlati al tema della serata, per un approccio più profondo ed esclusivo al mondo dell’assaggio.

I programmi completi dei corsi sono presenti sul sito www.monteci.shop alla sezione “Eventi”.