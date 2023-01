A Bardolino un corso intensivo per diventare cuochi

Al via il 18 gennaio a Bardolino il primo corso gratuito di alta formazione “Da aiuto cuoco a cuoco capo partita” di 120 ore promosso dall’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e riservato a collaboratori e dipendenti delle aziende turistiche della provincia di Verona aderenti all’Ente.

Un percorso altamente professionalizzante con lezioni tecnico-pratiche tenute dallo chef veneziano Orlando Scaggiante, per approfondire e sperimentare sul campo le tecniche di cottura, gli strumenti di lavoro e le abilità necessarie per operare in piena autonomia in cucina.

La filosofia dello chef è una cucina creativa, semplice, basata sulla cucina mediterranea, composta da pochi elementi, combinati a quei profumi particolari che esaltano il gusto, sapori unici e ricercati che ha scoperto e selezionato durante i suoi numerosi viaggi.

Il corso sarà na vera e propria full immersion nel mondo della ristorazione finalizzata a sviluppare nuove competenze tecniche immediatamente spendibili sul lavoro e a valorizzare quei lavoratori motivati ad investire sulla propria crescita professionale, spiegano dagli uffici dell’Ente bilaterale, a cui aderiscono oltre 3mila aziende veronesi della ristorazione e del turismo.

Il corso inizierà mercoledì 18 gennaio e durerà 3 settimane, con lezioni da lunedì al venerdì in orario 8:30-13:30 e 14-17, durante le quali i partecipanti sperimenteranno sul campo ricette e diverse tecniche di cottura di diverse. Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni si chiuderanno lunedì 16 gennaio.

Per iscrizioni collegarsi al sito turismo.entebilaterale.vr.it, sezione Formazione>Prenotazioni; per ulteriori informazioni tel.045-8626256.