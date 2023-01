Officina delle Imprese, giovedì 19 l'evento conclusivo di Apindustria

Si conclude l’Officina delle Imprese Veronesi, l’innovativo progetto che Apindustria Confimi Verona ha realizzato, con il contributo della Camera di Commercio di Verona e la collaborazione dell’Università di Verona, per dare ascolto alle problematiche delle Piccole e Medie Imprese nel post pandemia e guidarle nel costruire nuove opportunità di sviluppo.

Evento finale dell’iniziativa, avviata lo scorso maggio, è l’incontro in programma giovedì 19 gennaio, alle 14.30, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’ateneo scaligero, in via Carlo Montanari 9, a Verona. Momento di confronto sul tema “Nuovi scenari per la crescita sostenibile dell’impresa” che avrà come relatori: Andrea Caprara, professore associato in Diritto commerciale, e Federica Pasquariello, professore ordinario in Diritto commerciale, a confrontarsi su “La crisi come condizione ‘normale’ dell’impresa”, moderati da Giovanni Meruzzi, professore ordinario in Diritto commerciale.

Parte significativa del progetto è stata dedicata all’Officina dei Dati per valutare la situazione all’interno delle aziende, analizzando dati economici e difficoltà, prospettive future ed elementi di miglioramento auspicati, fabbisogni ed esigenze alle quali rispondere nel contesto economico attuale. A illustrare i risultati dell’indagine, che ha coinvolto circa 150 PMI (associate e non ad Apindustria Confimi Verona), interverranno: Silvia Vernizzi, professore associato in Economia aziendale, e Fabio Cabianca dell’Ufficio formazione, bandi e finanziamenti di Apindustria. Seguirà l’intervento di testimonial aziendali.

Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona con 3 crediti formativi in diritto commerciale e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona con 3 crediti formativi. Ingresso libero con posti limitati, previa iscrizione al link: https://forms.gle/<wbr></wbr>oigCbkXuc57t5bv2A.

Per ulteriori informazioni: Ufficio formazione di Apindustria Confimi Verona, telefono 045.8102001.