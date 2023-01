Enrico Novarin nuovo direttore del Consorzio Agrario del Nordest

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario del Nordest ha nominato direttore Enrico Novarin al posto di Nicola Mozzini, recentemente nominato direttore generale di SIS - Società Italiana Sementi.

Laureato in economia e commercio, 53 anni, Novarin ha ricoperto precedentemente incarichi organizzativi di coordinamento d’area servizi e risorse e di gestione del patrimonio in Impresa Verde Verona, società di Coldiretti Verona, ed è stato stato coordinatore per il Veneto dell'Unione Europea delle Cooperative.

Il Consiglio di Amministrazione e il nuovo direttore hanno espresso a Mozzini tutta la stima e la riconoscenza per aver guidato il complesso ed articolato percorso di ingresso del Consorzio Agrario del Nordest in Consorzi Agrari d’Italia, la piu grande infrastruttura Italiana della filiera agroalimentare.

Compito del nuovo Direttore sarà quello di dare ulteriore linfa al rapporto con il territorio a partire dalla promozione dei contratti di filiera e di tutte le opportunità per le aziende agricole.