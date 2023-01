Hellas Verona e Unaforesta assieme per il terzo anno consecutivo

La stagione 2022/23 è iniziata con la collaborazione con Studio Fantastico, il team creativo di Unaforesta, per il lancio della maglia Away grazie alla campagna “Scolpita in Verona”, che ha visto il club esprimersi con un linguaggio completamente nuovo rispetto a quello utilizzato precedentemente. Hellas Verona ha così realizzato - tra concept creativo, storytelling e produzione contenuti - uno dei progetti più interessanti del panorama nazionale e non solo per quanto riguarda il lancio di un match kit, ormai terreno di marketing e comunicazione oltre che di prodotto per le principali squadre europee.

Una parola al centro del progetto digital della stagione in corso sarà “omnicanalità”: integrare tutti i canali online e offline a disposizione della società, riuscendo a potenziali singolarmente e farli comunicare al meglio per offrire un’esperienza senza soluzione di continuità. Dall’e-commerce ai social media fino ai canali più tradizionali, per mettere il tifoso al centro dell’ecosistema Hellas Verona con l’obiettivo di potenziare l’esperienza digitale, massimizzare le revenue e valorizzare l’utilizzo dei dati degli utenti nel rispetto delle normative sulla privacy.

«In questa prima stagione calcistica post-covid - spiega Niccolò Vallenari, partner di Unaforesta - si aprono nuovi scenari e nuove sfide. Crediamo, oggi più che mai, che riuscire a lavorare in modo strategico e coordinato su tutti i principali touch-point a disposizione come sito istituzionale, e-commerce, social media, app ufficiale, stadio, store fisico ed eventi sia la strada corretta da perseguire. Per questo motivo stiamo elaborando con il team marketing dell’Hellas Verona nuovi progetti per mettere al centro il tifoso e portare il club sempre più vicino alla città e al territorio».

In questo processo diventa centrale la gestione dei dati, dal modo in cui vengono raccolti a quello in cui vengono elaborati e infine utilizzati per far sì che la strategia digital ed e-commerce porti benefici al club sia in termini di branding che di fatturato.