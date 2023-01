Arriva Vicenzaoro: il boutique show più prezioso dell'anno

Le novità, il business e le tendenze, la sostenibilità: tutto questo e tanto altro è Vicenzaoro January - The Jewellery Boutique Show (VOJ), la fiera internazionale del jewelry dal 20 al 24 gennaio 2023. In fiera a Vicenza le voci più autorevoli del settore orafo-gioielliero con il salone di Italian Exhibition Group, in contemporanea a T.Gold, la manifestazione internazionale dedicata ai macchinari per l’oreficeria e alle tecnologie più innovative applicate all’oro e ai gioielli insieme a VO VINTAGE, appuntamento di riferimento per l’orologeria e la gioielleria vintage di pregio (20-23 gennaio).

L’ANDAMENTO DEI MERCATI

VOJ è l’occasione per l’industry di analizzare i dati di produzione e di mercato. Confermato trend in crescita per l'export rispetto al 2020 e al 2019. Club degli Orafi e Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo presentano l’analisi congiunturale sull’andamento delle filiere orafo-gioielliere nazionali, la domanda internazionale di preziosi, gli effetti del complesso scenario internazionale sul settore e il costo delle materie prime.

IL VIAGGIO NEL SOGNO AL CENTRO DELL’EVENTO DI TRENDVISION

Un’occasione preziosa per far dialogare esigenze, way of life e background dei nuovi consumatori con la filiera del gioiello sarà l’evento a cura di Trendvision Jewellery + Forecasting, l’osservatorio indipendente di IEG diretto da Paola De Luca che esplora l’evoluzione dei consumatori del mondo del lusso. “Dreamscape” il titolo dell’incontro che indagherà il desiderio diffuso di fuga dal reale, di ingresso in atmosfere virtuali e di viaggio nel sogno che attraversa la società e si trasmette alle scelte di consumo, con un parterre di ospiti internazionali del mondo del design, dell’arte e della cultura del gioiello.

INCONTRO CON DIOR COUTURE: I CONFINI SFUMATI TRA ALTA MODA E GIOIELLERIA

Osservatorio privilegiato del segmento luxury, VOJ in collaborazione con Assogemme organizza un incontro con Dominique Dufermont, direttore del Servizio Pietre di Dior Couture, per esplorare i punti di contatto e i confini, sempre più sfumati, tra haute couture e gioielleria. Eccellenza estetica, competenze tecniche, professionalità e approccio polivalente saranno al centro dell’evento.

L’IMPEGNO PER SOSTENIBILITÀ ED EMPOWERMENT FEMMINILE

CIBJO, la Confederazione mondiale della gioielleria, conferma la presenza a Vicenzaoro con due giornate di seminari tradizionalmente dedicati alle tematiche della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa secondo il modello dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. In programma, in particolare, un focus sul contributo delle donne all’industry con la presenza di Ivana Ciabatti, CEO e presidente di Italpreziosi, tra le 100 donne al mondo del settore minerario premiate per il loro impatto sostenibile nella classifica speciale di Women in Mining UK (WIM UK), “100 Global Inspirational Women in Mining”.

INNOVAZIONE E RICERCA AL CENTRO DEL JEWELRY TECHNOLOGY FORUM

Lavorazioni e applicazioni tecnologiche, ricerca e sviluppo su leghe e nuovi materiali, gioielleria phygital e trasformazione digitale delle certificazioni, ma anche trend economico-finanziari e sostenibilità in gioielleria saranno i temi al centro del Jewellery Technology Forum (JTF), convegno internazionale organizzato da IEG in collaborazione con Legor Group per domenica 22 gennaio. Momento di formazione unico nel suo genere, vedrà la partecipazione di ricercatori ed esperti europei e da oltreoceano.

L’ATTENZIONE VERSO FORMAZIONE E GIOVANI TALENTI

VOJ punta anche alla formazione delle nuove generazioni, per avvicinare i giovani alla professione in campo orafo-gioielliero. L’attenzione ai talenti e ai giovani designer sarà al centro dell’evento di premiazione dell’HRD Design Awards, il concorso internazionale di Jewellery Designpromosso dal laboratorio di Anversa HRD, con l’alto patrocinio di CIBJO e la partnership con Vicenzaoro.Ma ci saranno altri due momenti dedicati agli operatori orafi di domani. VOJ aprirà le porte alle scuole medie e superiori del territorio in uno speciale Open Day organizzato da Confindustria Federorafi in collaborazione con la Provincia di Vicenza, con momenti di incontro e confronto con i protagonisti del settore e testimonianze di operatori orafi. Infine, spazio alla creatività dei giovani con la presentazione del concorso di LabiGem – Laboratorio Italiano di Gemmologia, aperto agli istituti artistici di Vicenza, per reinterpretare i gioielli di Tutankhamon.

