"Smile Day", a Legnago una giornata di visite specialistiche per bambini

Al centro la prevenzione e le nuove generazioni. CMO Zanotto si prende cura della salute dei denti di bambini e ragazzi. Sabato 14 gennaio, nello studio di Legnago, si terrà lo Smile Day, un’intera giornata di visite specialistiche dedicate ai più piccoli. Dalle 9 alle 17, un team di professionisti specializzati nell’infanzia sarà a disposizione dei giovani pazienti.

I controlli saranno mirati ad analizzare lo stato di benessere del sorriso di ogni ragazzo. La visita specialistica, effettuata senza alcun impegno, includerà anche una panoramica e, se necessarie, le fotografie intraorali.

“Fare prevenzione è fondamentale per preservare la salute della bocca dei nostri ragazzi - afferma Giampaolo Zanotto, fondatore e direttore sanitario di CMO -. Per questo abbiamo ideato una giornata a loro dedicata. Il nostro studio vuole essere vicino alle famiglie del territorio. Crediamo che fare squadra sia sempre vincente, a maggior ragione se si tratta dei nostri bambini. In questo caso prevenire significa evitare infiammazioni e fastidi che possono poi trasformarsi in problemi più gravi”.

Il team CMO dedicato all’infanzia è composto da sei professionisti che si occupano di consulenze in conservativa, ortodonzia, pedodonzia, endodonzia, osteopatia e in logopedia. In questo modo lo studio Zanotto non solo si prende cura della salute dei denti di bambini e ragazzi, ma li aiuta anche a risolvere problemi di masticazione e deglutizione.

Per aderire all’iniziativa Smile Day di CMO Zanotto basta prendere appuntamento telefonando al numero 0442 510343.