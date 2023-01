Verona diventa il centro del mondo oleicolo di qualità

Un matrimonio tra Concorsi per amore dell’olio extravergine d’oliva. Non poteva che accadere a Verona, città di Giulietta e Romeo, sede di entrambi gli organizzatori che hanno deciso di collaborare per promuovere e premiare le migliori produzioni oleiche nazionali ed estere. Sol d’Oro, ideata da Veronafiere, da ventun anni la competizione internazionale con degustazioni alla cieca più conosciuta al mondo e Aipo d’Argento, da vent’anni concorso con vocazione più marcatamente territoriale, a partire da quest’anno uniscono le forze nella realizzazione del XXI Concorso internazionale dell’olio extra vergine d’oliva, in programma dal 20 al 26 febbraio alla Fiera di Verona.



Sol d’Oro. Nato con lo scopo di dare valore ai migliori oli extravergine di oliva, combina il blind tasting alle valutazioni di panelist internazionali e si proietta all’estero fin dal suo esordio, tanto da sdoppiarsi nelle edizioni Emisfero Nord e Sud. Il Concorso presenta 6 categorie: Extravergine (Fruttato Leggero, Medio e Intenso), Monovarietale, Biologico e DOP. Sono ammessi a gareggiare gli oli d’oliva extravergini italiani ed esteri e prodotti commercializzati da aziende e frantoi che dimostrino di produrre un quantitativo minimo di 1.500 litri per ciascun olio inviato. A chi produce e mette sul mercato un olio evo in un quantitativo inferiore (da 500 a 1.499 litri) è dedicata la categoria ‘Absolute Beginners’. Gli oli vincitori di medaglia e quelli insigniti di Gran Menzione possono riportare in etichetta la dicitura “Concorso Internazionale Sol d’Oro Emisfero Nord/Sud 2023” con colori e indicazioni diverse a seconda del premio attribuito (Sol d’Oro - Sol d’Argento - Sol di Bronzo - Gran Menzione).





Aipo d’Argento. Organizzato dall’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli, il premio rappresenta al meglio la filiera olearia italiana e stimola il confronto tra aziende nazionali e del bacino del mediterraneo, misurandone le performance tramite un panel riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali che è specializzato nella certificazione di oli di qualità. I partecipanti al concorso possono quindi affidare la loro produzione all’analisi di un laboratorio, riconosciuto dal COI (Consiglio Oleicolo Internazionale), che ne verifica oggettivamente le caratteristiche organolettiche.



Obiettivo della partnership. Il sodalizio tra Sol d’Oro e Aipo d’Argento è finalizzato a creare ulteriore valore aggiunto per i produttori che intendono essere presenti alla 21^ edizione Concorso internazionale dell’olio extra vergine d’oliva di Veronafiere. Infatti, chi prenderà parte alla 20° edizione del Concorso Oleario Internazionale Aipo d’Argento sarà automaticamente ammesso anche a Sol d’Oro Emisfero Nord 2023 e potrà così beneficiare sia del giudizio sensoriale in blind test da parte del panel internazionale che della valutazione chimico-organolettica certificata dal laboratorio dell’Associazione. Da questo risultato dipenderà l’accesso alla seconda fase, alla quale saranno ammessi esclusivamente gli oli extravergini di oliva senza difetti. A seguire i panelisti, integrati in numero e per provenienza estera, potranno concentrarsi esclusivamente sul giudizio sensoriale garantendo un’accurata selezione dei prodotti.

I premiati saranno poi presentati in tasting dedicati nell’area EVO OIL Tasting in occasione di Sol&Agrifood (2 – 5 aprile 2023), verranno inseriti in ‘The Winners Guide’, guida dedicata a buyers e delegati di Veronafiere e promossi in manifestazioni internazionali.





«È una comunione di intenti finalizzata alla promozione dell’olio evo sui mercati interno e internazionale verso il canale horeca, i negozi gourmand e i corner di qualità dell’offerta nella gdo.– evidenzia Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere –. Mettiamo a fattor comune le eccellenze del nostro territorio per fornire uno strumento efficace per tutto il comparto dell’olio di qualità, sia italiano che straniero. In questo modo, Verona diventa a tutti gli effetti il punto di riferimento mondiale per questo straordinario prodotto che ha enormi possibilità di trovare nuovi sbocchi di mercato, tanto nel Nord Europa, quanto in Asia, nel Nord e Sud America. Queste sono aree geo-economiche dove la Fiera di Verona opera da tempo, organizzando rassegne e roadshow in cui propone anche l’olio evo ai buyer internazionali, oltre a quelli presenti ogni anno a Sol&Agrifood, la rassegna dell’agroalimentare di qualità che si svolge contemporaneamente a Vinitaly ed Enolitech».



«Si tratta di un accordo tra due organizzatori, Aipo e Veronafiere, che hanno sempre lavorato nell’interesse della filiera. L’obiettivo è quello di sostenere gli olivicoltori e i frantoiani per far crescere la qualità dei loro prodotti, soddisfare e fidelizzare sempre più mercati già acquisiti e percorrendone anche di nuovi. In questo senso, la consulenza agronomica di Aipo è un’opportunità per le aziende partecipanti di ottenere delle schede di analisi chimico-organolettiche così da poter valutare le possibilità di miglioramento continuo delle proprie produzioni», sottolinea Albino Pezzini, presidente di Aipo.



«Una collaborazione – dichiara il Capo Panel del Sol d’Oro Marino Giorgetti – rivolta anche alle aziende che da un lato vedono il proliferare dei Concorsi oleari e dall’altra non hanno contezza del loro svolgimento e della loro ricaduta in termini di promozione commerciale sui mercati. Oggi due storici Concorsi, riconosciuti per la serietà delle operazioni di selezione e per le innumerevoli attività promozionali che svolgono per gli oli vincitori, cooperano per offrire maggiori opportunità alle aziende, sia in termini di validazione della qualità delle loro produzioni, che di promozione sui mercati nazionali ed esteri».