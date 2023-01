Uno Mattina, stamattina focus sulla polenta veneta

Uno Mattina, trasmissione della prima rete Rai, ha dedicato oggi uno spazio alla farina di mais nelle varie espressioni venete. Sulla tavola imbandita nello studio di Roma il tris delle specialità coltivate in Veneto: la gialla di Maranello, il Bianco Perla e lo Sponcio bellunese.

Un trionfo di piatti e ricette preparate dall’agrichef Cinzia Beozzi di Coldiretti Verona, titolare dell’agriturismo “3 Rondini” di Legnago con i prodotti dell’azienda agricola “Ponchio Giovanni” di Campagna Amica Padova che ha fornito anche le gallette, i crostini e gli snack confezionati.



Le abili mani della cuoca contadina hanno realizzato in diretta la polenta classica spiegando tutte le fasi della preparazione e la storia secondo la tradizione rurale.



In vista dell’imminente festa dell’Epifania, Cinzia Beozzi, ha anche presentato la “Pinza” ormai considerato il dolce antispreco perché assembla tutti gli avanzi delle tavole delle feste dando un’altra vita agli scarti in un composto che ha come base la polenta rafferma che è buona calda e fumante e pure da fredda.